Sénégal: Amadou Ba et Samba Diouf officiellement installés députés

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop a procédé, samedi, à l'installation officielle des députés du groupe parlementaire Yewwi Askan wi Amadou Ba et Samba Diouf, en remplacement de Birame Souleye Diop et Aliou Sall devenus respectivement ministre du Pétrole et des Mines et ministre de la Communication, des Télécommunication et du Numérique.

"(...)En application des dispositions de l'article 154 du code électoral, j'invite respectivement Amadou Ba et Samba Diouf, candidats non élus sur les mêmes listes, à venir occuper leurs places dans l'hémicycle", a-t-il déclaré.

S'exprimant à la séance de clôture de la session unique 2023-2024 de l'Assemblée nationale à laquelle a pris part, au nom du gouvernement, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions Yankhoba Diémé, Amadou Mame Diop a dit avoir pris acte de la décision de démission et de suspension respectivement de Birame Souleye Diop et Aliou Sall de leurs mandats de député.

Le président de l'Assemblée nationale a aussi reçu la désignation de Mohamed Ayib Saliou Daffé comme président du groupe parlementaire Yewwi Askan wi, en remplacement de Birame Souleye Diop devenu ministre dans le gouvernement.

La séance plénière consacrée au débat d'orientations budgétaire qui était prévu pour se tenir ce samedi l'Assemblée nationale avec le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba, a toutefois été annulé, suite à la décision prise par le chef du gouvernement Ousmane Sonko de retarder sa déclaration de politique générale (DPG) devant l'institution parlementaire. Il invitait notamment l'Assemblée nationale à réintégrer dans son règlement intérieur les dispositions faisant mention du poste de Premier ministre supprimé en 2019 avant d'être rétabli en décembre 2021.