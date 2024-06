Congo-Kinshasa: 30 juin 2024 - Félix Tshisekedi exprime sa détermination à 'défendre le territoire national et à rétablir la paix'

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi a exprimé, samedi 29 juin, sa détermination à défendre le territoire national et rétablir la paix dans l'Est de la RDC, en proie aux rebelles du M23 et autres miliciens.

Il l'a dans son discours diffusé sur la chaine nationale (RTNC) en marge du 64 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance :

« Ce qui se passe à Kanyabayonga, a Kayina aux villages du Sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, Nyirangongo et Masisi constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité du président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix ».

Félix Tshisekedi a également fait savoir que le défi sécuritaire auquel le pays est injustement confronté est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de tous les Congolais.

Le chef de l'Etat a en outre exprimé sa compassion vis-à-vis des Congolais victimes de l'agression rwandaise dans la partie Est du pays.

Sur le plan social, il a affirmé avoir instruit le Gouvernement à prendre des mesures idoines :

« En ma qualité de garant de la Nation, je peux vous assurer que cette situation me tient à coeur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population ».

