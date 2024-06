Algérie: Chanegriha préside la cérémonie de sortie de la 17e promotion de l'Ecole supérieure de guerre

Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a présidé, samedi, la cérémonie de sortie de la 17e promotion du Cours d'études supérieures de guerre, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Après la cérémonie d'accueil, et à l'entrée de l'Ecole supérieure de guerre, le Général d'Armée, accompagné du Général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire et du Général-major Hamid Fekane, directeur de l'Ecole, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Président Ali Kafi, dont le siège de l'Ecole est baptisé en son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire", précise le communiqué.

Par la suite, le Général d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les officiers stagiaires où il a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné que "le Haut Commandement de l'ANP plaçait ses espoirs dans les potentialités humaines dont dispose l'Ecole supérieure de guerre, pour développer les capacités opérationnelles de nos Forces armées".

"Aussi, nous appartient-il aujourd'hui, en tant que militaires, de poursuivre la quête du savoir scientifique et des connaissances militaires, d'oeuvrer à la maitrise des technologies modernes, de manière à donner plein sens au concept de la professionnalisation au sein de l'Armée nationale populaire et de travailler, avec foi et détermination, pour permettre à nos Forces armées de remporter le pari de la dissuasion", a-t-il ajouté.

%

"La foi en la cause, l'abnégation et le sens du sacrifice pour la patrie demeurent indéniablement des valeurs sures, garantes de la victoire sur le terrain de bataille. En effet, de nombreuses guerres modernes ont démontré que la volonté des hommes l'emportait sur l'ennemi, malgré ses moyens matériels immenses. La glorieuse Révolution de novembre en est le meilleur exemple", a-t-il soutenu.

A ce titre, a-t-il ajouté, "notre pays célébrera cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, dont la commémoration continue à constituer un trait d'union entre les générations de la révolution et les générations de l'indépendance, et à servir de modèle exemplaire, digne d'être suivi".

Le directeur de l'Ecole supérieure de guerre, le Général-major Hamid Fekane, a prononcé une allocution à travers laquelle il a salué "les efforts consentis pour le développement et l'épanouissement de l'école".

Par la suite, le Général d'Armée a suivi une présentation audiovisuelle portant sur le bilan des activités de l'Ecole au titre de l'année scolaire 2023-2024, suivie par l'annonce des résultats, la remise des diplômes et le baptême de la promotion du nom du Chahid Gueraouche Seddik.

Le Général d'Armée a suivi, à cette occasion, une allocution prononcée par le représentant de la promotion sortante.

Il s'est rendu, par la suite, à la division des enseignements, où il a suivi des exposés sur des mémoires d'études, présentés par des élèves officiers issus des différentes forces.

A l'issue de la cérémonie, le Général d'Armée a honoré les membres de la famille du Chahid dont la promotion sortante a été baptisée de son nom avant de signer le livre d'or de l'Ecole.