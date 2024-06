Ile Maurice: The People's Turf PLC Maintenance Team Cup - 50+ - 1600m - Stageworld a encore gagné

On n'arrête plus Stageworld. Le coursier de l'écurie Zaki a, en cet après-midi du samedi 29 juin, remporté une septième victoire d'affilée. Sur le papier, Betathantherest, qui compte également six réussites consécutives, se posait comme un redoutable adversaire mais de duel il n'y en a jamais eu.

Au départ, le jeune apprenti Rayan Kulloo n'a commis aucune erreur. Il est bien sorti des boîtes pour prendre rapidement la position tête et corde. Il s'installa en tête devant Emblem Of Hope et Betathantherest. Puis arrivèrent Hubble et les autres.

En descente, Emblem Of Hope n'a pas été en mesure de garder sa position à l'intérieur de Betathantherest. Ce dernier en profita pour obtenir le box seat. On pensait alors à un joli duel entre Betathantherest et Stageworld mais après le passage de la route, Stageworld commença à ouvrir une avance sur son principal rival. Il se détacha irrésistiblement en ligne droite pour passer le but en vainqueur dans la décontraction.

Battu avec Betathantherest dans la course principale, l'écurie Mahadia peut se consoler avec un joli triplé signé Babylon (3e course), Captain Catman (5e course) et Charlie Squadron (8e course). Dinesh Sooful a débuté son récital pour le compte de l'écurie Mahadia avec le nouveau Babylon qui s'est imposé au courage face à Proficient. Captain Catman s'est, lui, une nouvelle fois baladé dans la cinquième course tandis que Charlie Squadron n'a eu pas trop de peine pour vaincre dans la dernière épreuve de la journée.

L'écurie Zaki ne s'est pour sa part pas contenté du seul succès de Stageworld. Elle a brillé avec African Fate qui a démontré qu'il avait effectivement le 1500m dans les jambes en s'imposant assez facilement dans la deuxième course avec Allyhosain en selle.

L'écurie Zaki aurait pu signer un autre succès avec Sassari dans la quatrième course mais ce dernier devait tomber sur un In With A Chance courageux qui fit la différence malgré la lourde charge de 62 kg sur le dos.

Les écuries Nagadoo et Hurchund ont remporté une course chacune. La première nommée a ouvert la journée avec African Rock (Rama) tandis que l'établissement Hurchund a été victorieux avec le nouveau Spy Master dans la septième course. Une course qui a vu une arrivée dans un mouchoir avec Zooberi, Ticket To Cairo et Path Of Fortune.