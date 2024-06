Algérie: La politique du président de la République en faveur des jeunes a donné des résultats tangibles

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, samedi à Alger, que la politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des jeunes avait donné des résultats tangibles sur le terrain.

Procédant, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, à l'inauguration d'une piscine semi-olympique à Aïn Taya baptisée du nom du défunt moudjahid Abdelmadjid Allahoum, M. Merad a précisé que "les réalisations concrétisées sur le terrain en termes de structures sportives et de loisirs et de programmes destinés aux jeunes reflètent l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette catégorie et à la prise en charge optimale de ses préoccupations", soutenant que la politique du président de la République envers cette catégorie avait donné des "résultats tangibles sur le terrain".

S'enquérant des conditions de déroulement de la saison estivale au niveau du camp de jeunes et de la plage d'El-Kadous (commune de Heuraoua), M. Merad a insisté sur "la généralisation des activités sportives et récréatives et l'entretien régulier des structures et des équipements".

MM. Merad et Hammad poursuivent leur visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger pour s'enquérir du déroulement de la saison estivale.

A l'entame de cette visite, M. Merad a suivi un exposé sur les mesures prises dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et les moyens matériels et humains mobilisés dans ce cadre, avec notamment l'aménagement de 61 plages autorisées à la baignade, des parcs de loisirs, des forêts, des piscines et des structures pour jeunes.