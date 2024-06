Algérie: Merad s'enquiert des conditions de déroulement de la saison estivale à travers plusieurs structures touristiques à Alger

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, s'est enquis, samedi, des conditions de déroulement de la saison estivale à travers plusieurs structures touristiques et de loisirs, lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger.

A l'entame de cette visite, M. Merad a suivi, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, un exposé sur les mesures prises dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et les moyens matériels et humains mobilisés dans ce cadre, "avec notamment l'aménagement de 61 plages autorisées à la baignade, des parcs de loisirs, des forêts, des piscines et des structures pour jeunes".

Inspectant un camp de jeunes réaménagé récemment et la forêt et la plage d'El-Kadous dans la commune de Heraoua, M. Merad a insisté sur "la généralisation des activités sportives et récréatives et l'entretien régulier des structures et des équipements".

Il a également mis l'accent sur "l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques au niveau de toutes les structures touristiques, notamment les forêts, les plages et les espaces de détente".

Echangeant avec des membres de la Protection civile chargés de protéger les citoyens au niveau de ces espaces, le ministre a appelé à "hisser le niveau d'opérabilité et de vigilance" pour une saison estivale sans accidents.

Il a, par là même, appelé les jeunes à "poursuivre leurs efforts pour hisser haut l'emblème national et faire honneur au pays dans les fora internationaux, notamment les rendez-vous sportifs".

Le ministre a ensuite écouté un exposé sur les projets de réalisation d'autres piscines dans les communes de Heuraoua, Aïn Taya, Gué de Constantine, Sidi M'Hamed, Ouled Chebel, Sidi Moussa et Souidania.

M. Merad s'est félicité, à cette occasion, de "la dynamique" enregistrée au niveau des différentes structures de développement destinées aux jeunes, notamment les stades, les piscines de proximité et les espaces de loisirs.

Le ministre de l'Intérieur a achevé sa visite par l'inspection de la promenade "Marina des Sablettes", où il a suivi un exposé sur les activités sportives et de loisirs proposées, notamment les sports nautiques qui suscitent l'engouement des jeunes des différentes wilayas du pays et des membres de la communauté nationale établis à l'étranger.