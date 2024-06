Soudan: Le vice-président du CTS rencontre l'évêque des Églises épiscopales des États centraux

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil de souveraineté, le commandant Malik Aggar a salué le grand rôle joué par les églises et les évêchés dans la promotion de la coexistence religieuse, de la liberté de religion et de la propagation de la paix sociétale.

Au cours de sa réunion samedi dans son bureau à Port-Soudan, M. Aggar a informé la délégation de l'Église épiscopale, dirigée par Mgr Simeon Faragallah, évêque de l'Église épiscopale des États du centre, des programmes et des projets proposés pour fournir des services sociaux et de santé aux citoyens touchés par la guerre à travers un certain nombre d'activités productives et des projets pour les familles ainsi la mise en place d'ateliers de sensibilisation et d'orientation sur la gestion des projets de service et d'autonomie au Nil Bleu.

SE. Aggar a souligné la nécessité d'activer des programmes qui soient dans l'intérêt du citoyen et qui promeuvent les valeurs de tolérance religieuse et de coexistence pacifique entre les composantes de la société.