Soudan: Al-Burhan félicite le président sud-africain pour sa réélection

Port-Soudan — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté CTS et Commandant en Chef des Forces Armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan a adressé vendredi un câble de félicitations à Son Excellence le Président Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, en lui souhaitant du succès et la poursuite du développement et de la croissance des relations entre les deux pays.

Al-Burhan a exprimé ses voeux de succès et de prospérité à SE le Président de l'Afrique du Sud au cours de son deuxième mandat , ajoutant que "Nous sommes impatients de travailler avec vous et de continuer à renforcer et à améliorer la coopération conjointe à tous les niveaux, ainsi qu'à bâtir sur les relations historiques entre les deux pays".