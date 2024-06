Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Le conseil régional de la Mé présente son plan stratégique aux bailleurs de fonds

Le conseil régional de la Mé a organisé le mercredi 26 juin 2024, dans les locaux de la préfecture d'Adzopé, son premier atelier sur l'autonomisation durable de femmes de la région. Cet atelier fait suite à une enquête sur le profil socio-économique des femmes de la Me et vise à restituer les résultats de cette étude aux bailleurs de fonds et autres partenaires.

Il s'agit également de recueillir les observations des partenaires financiers sur l'appui à la création de micro-finances, de définir la vision socio-économique des femmes de la Mé à moyen et long terme avec l'appui des bailleurs de fonds en vue d'élaborer un plan stratégique de promotion du genre dans la région de la Mé.

Pour aider la région de la Mé à asseoir une politique dynamique du genre, les participants ont fait plusieurs propositions. Il s'agit entre autres, de la sécurité alimentaire. Cela englobe la production agricole, en passant par le transport, la distribution et la commercialisation des produits ; l'éducation et la formation en général. L'éducation des enfants, l'investissement dans les infrastructures d'accueil pour les enfants, améliorer la durer des filles dans le cycle scolaire en les rapprochant des infrastructures scolaires.

Il y a également de l'alphabétisation et la formation en leadership qui permet à la femme de s'émanciper. La formation des hommes sur la prise de conscience du facteur genre ainsi que I'inclusion financière, prenant en compte l'accès des femmes aux ressources financières. Faciliter les processus d'ouverture et de gestion des comptes. A cet effet, une plateforme de personnes et d'institutions qui mobiliseront les ressources financières, afin de financer des projets qui ont un impact genre.

Le président du conseil régional de la Me, Patrick Achi a souligné que la région de la Mé ne peut se développer sans le concours des femmes. Il s'agit donc de partager la vision de la région en ce qui concerne son développement mais aussi de voir comment s'inspirer de l'exemple des autres.

« La région de la Me souhaite être région pilote pour un certain nombre de projets novateurs », dit-il. Pour lui, cet atelier n'est que la première étape du processus de la mise en oeuvre de la stratégie du genre dans notre région, avec l'appui des différents acteurs. « La région affiche sa volonté de faire de la question du genre une pièce maitresse de sa politique et pour cela, elle souhaiterait être un réceptacle de tous les projets innovants dans le domaine, pour jouer le rôle de région pilote, de modèle », a précisé Patrick Achi.

A l'en croire, toutes ces actions seront accompagnées d'un secrétariat technique de pilotage, qui sera l'acteur principal de mise en oeuvre des décisions. Mais aussi mettre en place un cadre de dialogue genre élargi aux associations de femmes, aux différentes administrations, et à tous les acteurs concernés par la question du genre.

« Je voudrai engager tous les acteurs à poursuivre les actions. Il n'est pas question de s'arrêter à une réunion ou atelier. Les bailleurs de fonds sont présents, faisons en sorte que notre ambition d'être une région modèle, puisse se concrétiser par notre réactivité. Les partenaires sont engagés à faire beaucoup de choses pour notre région, mais nous devons témoigner de notre engagement », a conseillé le président du conseil régional de la Mé.

La directrice de l'autonomisation économique et de la femme, Mariam Camara, représentante de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, Nassénéba Touré, a indiqué que son département ministériel est disposé à accompagner la région de la Mé dans ce programme si important. « Car tout ce qui touche à la femme nous concerne directement.

La directrice générale adjointe de l'Agence française de développement (Afd), Mme Vanessa Doucelin et Mme Heba Elgazzar, représentante de la directrice des opérations de la Banque mondiale ont également exprimé leur disponibilité à accompagner la région de la Mé dans la mise en oeuvre de plan stratégique du genre et bien d'autres domaines.