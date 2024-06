Ile Maurice: Un bâtiment flambant neuf pour honorer la mémoire de M. et Mme Roger

«Mes clients pleurent déjà la fermeture de Coin Idéal, un lieu familial au charme rustique qui réunit beaucoup de fidèles. Il est vrai qu'un bâtiment commercial verra le jour, mais ce ne sera pas de sitôt.

Nous attendons de réunir tous les papiers requis, comme les différents plans, pour soumettre notre plan à la municipalité de Beau-Bassin - Rose-Hill»*, explique Yannick Foong Lim Ng Cheong Pun (photo), l'un des propriétaires.

Nous sommes rendus à Rose-Hill mercredi vers midi pour voir l'ambiance toujours conviviale de Coin Idéal, qui accueille différents types de clientèle. Yannick en parle comme d'un lieu familial qui se transformera en bâtiment commercial. Il deviendra un symbole de la façon dont le passé peut harmonieusement coexister avec le présent.

Il rappelle à chacun que les histoires d'autrefois peuvent toujours influencer le cours de l'avenir et que ce bâtiment, aussi modeste était-il à ses débuts, peut se métamorphoser en un lieu vibrant et essentiel pour la communauté moderne. «Détruire ce lieu a un but précis. Les autorités sanitaires n'avaient pas autorisé mes parents à opérer dans le passé. Donc, ils ont été sommés de faire des rénovations en gardant toujours son cachet de style créole avec le bois, la pierre taillée, le béton et le toit en tôle.»

Coin Idéal est une adresse incontournable à Rose-Hill. «Il réunit de nombreux Mauriciens qui passent vite fait, pour manger un petit plat chinois ou même pour prendre quelques verres de boissons alcoolisées», nous confie Yannick. Il sera bientôt démoli pour revenir sous ses meilleurs jours, avec le même cachet vintage revalorisant, sous la forme d'un bâtiment commercial flambant neuf. «Nous n'avons cependant pas encore choisi de nom pour le bâtiment, mais une chose est sûre : le mot idéal y sera associé car cela a été notre porte-bonheur.»

%

Monsieur Roger à ses débuts.

Un avant-goût du bâtiment

Cette fidèle clientèle sera privée de ce lieu d'ici quelques mois, le temps que les démarches à la municipalité de Beau-Bassin -Rose-Hill aboutissent. Les trois fils, Yannick, David et Laurent Foong, sont la relève de Roger et de Sin Tow, connue comme Madame Roger, Foong Lim Ng Cheong Pun. Ils ont décidé de réaliser le rêve de leurs parents afin de moderniser le lieu.

«C'est un bâtiment commercial que mes parents rêvaient d'avoir. Nous allons leur rendre un vibrant hommage en réalisant ce projet qui en est le leur. Le projet était déjà là depuis environ cinq ans. Mais vu quelques contraintes, cela a pris du retard», nous dit Yannick, qui donne un aperçu de ce que sera le bâtiment commercial. «Nous aurons un rez-de-chaussée et un premier étage. Au first floor, nous pourrons accommoder quatre espaces commerciaux. On pourra avoir un salon de beauté, un magasin, un bureau ou même un restaurant avec une cuisine différente de la nôtre. Pourquoi pas de la cuisine indienne car nous sommes ouverts à toutes les idées ? Nous aurons un ascenseur pour les locataires du bâtiment. Chaque emplacement sera de 9,3 sur 4,8 m2. Au rez-de-chaussée, nous allons garder trois emplacements qui incluent notre restaurant, notre magasin de vêtements et un autre espace.»

Un sens d'appartenance

Yannick nous éclaire sur l'emplacement de Coin Idéal qui sera à l'arrière du bâtiment «avec toujours son cachet vintage pour ne pas dépayser notre clientèle qui est plus qu'une famille pour nous». «On a à coeur ce bien-être qu'ils éprouvent quand ils se retrouvent pour trinquer un coup, seuls, en famille ou avec les amis. Les clients qui sont fidèles reviennent car ils aiment rendre hommage à mon père et à ma mère qu'ils ont connus. Nous voulons perpétuer les traditions que mes parents ont inculquées à ce lieu afin que les clients se sentent bien. On essaie de leur donner cet environnement chaleureux qu'ils ont toujours connu quand Monsieur Roger était là.» S'agissant de la fermeture, Yannick avoue qu'il attend le moment propice pour le faire. «Nous demandons aux clients de nous faire confiance. Nous avons encore trente belles années devant nous.»

Madame Roger.

Un restaurant vieux de 120 ans

Le restaurant Coin Idéal est doté d'un toit en bois orange, recouvert de tuiles jaunes de chaque côté. «Le sol a été réalisé à partir de pierres de taille. Nous n'avons jamais rien changé à la structure initiale car nous avons voulu garder le cachet d'antan et ainsi conserver notre patrimoine.» À midi, le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le soir, il se transforme en taverne. «Nous avons des clients de tout type. Le matin, notre mère gérait la clientèle avec beaucoup de facilité, mais en soirée, le lieu se transformait en taverne où des hommes venaient boire.»