Ile Maurice: Les journalistes se glissent dans la peau des biologistes pour la conservation des reptiles

La Mauritius Wildlife Foundation (MWF), en collaboration avec le Media Trust, a organisé une session de formation immersive pour les journalistes à l'île aux Aigrettes, axée sur la restauration des îles, le projet de tortues et le contrôle des espèces envahissantes le 25 juin. Cette initiative, animée par les cadres supérieurs de la MWF, Roberto Cesar et Ryan Law Yu Kam, visait à renforcer la compréhension des journalistes sur la biodiversité, les initiatives de conservation et les défis associés à Maurice.

L'excellence de la MWF dans la conservation des tortues

Roberto Cesar, expert en conservation des reptiles, a souligné les menaces pesant sur les tortues, notamment l'extinction d'une espèce de reptile sur cinq au niveau mondial, et quatre sur cinq dans la région des Mascareignes, en raison des pressions humaines. Face à cette réalité, Roberto Cesar a mis en avant le travail crucial de la MWF dans la reconstruction des communautés de reptiles à Maurice, grâce à des opérations de translocation vers diverses îles de l'archipel.

«La première translocation de reptiles a été réalisée en 2006, avec un accent particulier sur l'île aux Aigrettes et l'île Ronde», a-t-il précisé. Avant chaque translocation, une série de critères rigoureux sont pris en compte, notamment la santé optimale des animaux et la compatibilité avec leur nouvel environnement. Actuellement, environ 26 tortues géantes peuplent l'île aux Aigrettes, jouant un rôle crucial dans la dispersion des graines et le maintien de l'équilibre écologique local.

Roberto Cesar a également détaillé les procédures de surveillance et de soins mises en place pour garantir le bien-être des tortues, incluant des nourrissages quotidiens et supplémentaires, ainsi que des examens de santé mensuels incluant des mesures morpho-métriques pour suivre leur croissance et leur santé globale.

L'importance écologique du gecko diurne orné et du scinque de Telfair

De son côté, Ryan Law Yu Kam a approfondi les connaissances des journalistes sur le gecko diurne orné, une espèce endémique de Maurice présente dans les zones côtières, les basses terres et sur 12 îles périphériques. Ce gecko joue un rôle crucial dans l'écosystème en contribuant à la pollinisation des plantes endémiques et en servant de source de nourriture pour les crécerelles, des rapaces locaux. Le biologiste a expliqué que les lézards verts se distinguent par les marques rouges en forme de T sur leurs têtes. Malheureusement, l'introduction des grands lézards de Madagascar a impacté négativement les lézards verts locaux.

Law Yu Kam a également abordé le cas du gecko de Günther, une autre espèce endémique de l'île aux Aigrettes, qui a fait l'objet d'une translocation depuis l'île Ronde en mars 2010. Actuellement, environ 250 individus de cette espèce habitent l'île, faisant l'objet d'un suivi rigoureux pour évaluer leurs habitats préférés, leur écologie de reproduction et leur nombre, tout en tenant compte des menaces telles que les prédateurs comme les corbeaux.

Le scinque de Telfair, autre espèce qui a fait l'objet d'une translocation sur l'île aux Aigrettes depuis l'île Ronde, a également été mis en lumière par Law Yu Kam. Il a souligné les caractéristiques uniques de ce reptile et ses vulnérabilités face à la prédation, notamment par la musaraigne musquée asiatique. Pour contrer cette menace, un programme de renforcement des effectifs a été instauré, reflétant ainsi l'engagement continu de la MWF envers la protection de la biodiversité mauricienne.

Les menaces et les défis de la conservation

Roberto Cesar a aussi évoqué les défis posés par les espèces envahissantes et les menaces pour les reptiles. Il a expliqué que les forêts de Maurice, autrefois luxuriantes, ont été réduites à seulement 2 % de leur superficie d'origine en raison de l'activité humaine depuis 400 ans. De plus, divers animaux tels que les oiseaux constituent une menace pour les reptiles en se nourrissant de lézards et de serpents.

Les rats et les fourmis représentent également des prédateurs significatifs pour les scinques et autres reptiles. Law Yu Kam a mentionné que des barrières ont été mises en place pour empêcher ces prédateurs d'atteindre les scinques de Telfair. En outre, après la marée noire de Wakashio en 2020, les reptiles ont été déplacés et protégés par la faune mauricienne, soulignant les efforts constants de la MWF pour répondre aux crises environnementales.

Les journalistes ont pu observer et participer aux soins des tortues, incluant des nourrissages quotidiens avec des légumes comme la citrouille et les carottes. Ils ont également assisté à des examens de santé mensuels des tortues, où des mesures morpho-métriques sont prises pour suivre leur croissance et leur santé globale.