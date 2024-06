Congo-Brazzaville: Afforestation - 2000 hectares reboisés à Bambou-Mingali

Au total, 55555 essences d'acacias ont été plantées, le 29 juin, sur 2000 hectares à Bambou-Mingali, dans le département du Pool, au site du Programme national d'afforestation et reboisement (Pronar). L'opération de planting conduite par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, s'inscrit dans le cadre de la première Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (Ciar1) qui va s'ouvrir ce 2 juillet à Brazzaville.

L'activité de planting d'arbres a mobilisé plusieurs centaines de personnes invitées à la Ciar1, des experts, des représentants des organisations de la société civile, des cadres des administrations publiques et privées, les autorités locales, des équipes du Pronar, ainsi que des volontaires tous vêtus en uniforme à l'effigie de Ciar. Le site de Bambou-Mingali, situé à environ 60 km de la capitale Brazzaville, est l'un des trois sites de planting retenus par les organisateurs de la Ciar.

En effet, les deux espèces d'acacias, Mangium et Auriculiformis, ont été choisies en raison de leur spécificité végétale ; celles-ci étant réputées pour leurs capacités à enrichir le sol et à le rendre fertile. D'après le coordonnateur national du Pronar, François Mankessi, les essences ont été enfouies dans le sol selon un écartement de 3mx3m, soit une densité de 1100 tiges à l'hectare. « Nous allons planter avec un produit qu'on appelle le gel hydrophile, puisque nous sommes en saison sèche. Ce produit n'est pas toxique et a la capacité de retenir l'eau et de la libérer progressivement aux plantes durant toute cette saison sèche », a indiqué François Mankessi.

Le site de Bambou-Mingali, qui est notamment dédié à la formation des cadres forestiers, abrite une diversité végétale spécifique, comme les espèces végétales à croissance rapide. Depuis quelques années, cette réserve de l'État a commercé à attirer des espèces animales, puisque des antilopes et chacals y ont été aperçus. Les nombreuses initiatives prévues dans le domaine, a souhaité la ministre de l'Économie forestière, contribueront à l'enrichir et à développer d'autres activités liées à l'agroforesterie.

« Aujourd'hui, vous êtes là pour être témoins d'une initiative, la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement que le président Denis Sassou N'Guesso a proposée lors de la Cop27, à Charm el-Cheikh, en Egypte, en 2022. Cette initiative a été endossée par l'Union africaine qui a proposé la tenue de la Ciar1 à Brazzaville... Dans ce site Bambou-Mingali, nous plantons pour le bois de chauffe mais aussi pour tous les produits forestiers non ligneux », a déclaré Rosalie Matondo.

Prévue du 2 au 5 juillet, la Ciar1 vise à promouvoir les plantations forestières et agroforestières dans le but d'accroître les stocks de carbone au niveau national. En tant que solution ayant pour base la nature, la décennie africaine de l'afforestation est complémentaire à l'initiative de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes lancée en juin 2021. Entre 1000 et 1500 participants sont attendus à cette conférence internationale.