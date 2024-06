Algérie: M.Badaoui prend part à New York aux travaux de la 4e Conférence onusienne des chefs des organes de police

ALGER — Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui, accompagné d'une délégation du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ainsi que d'un représentant du commandement de la Gendarmerie nationale, a pris part, mercredi et jeudi, aux travaux de la 4e Conférence onusienne des chefs des organes de police à New York, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de la séance d'ouverture de ladite Conférence, le DGSN a prononcé une allocution, à travers laquelle, il a fait part "de la considération de l'Algérie pour les efforts et les sacrifices des membres des missions onusiennes du maintien de la paix, se félicitant des efforts de l'Algérie dans le développement et la modernisation de ses institutions sécuritaires nationales, en vue d'adapter sa capacité à faire face aux menaces nouvelles et émergentes, notamment les menaces cybernétiques", lit-on dans le communiqué.

A ce titre, M. Badaoui a affirmé que "l'Algérie, en sa qualité de pays qui abrite le siège du Mécanisme de l'Union africaine pour la coopération policière de l'UA (AFRIPOL), soutient l'idée d'assigner un rôle plus grand à l'UA en matière de consolidation de la coopération entre les institutions de la police africaines", ajoutant que l'Algérie "est pleinement disposée à renforcer les cadres de la coopération bilatérale avec différents partenaires, en vue de partager sa large expérience en matière de lutte contre tous types de menaces".

%

Au terme de son allocution, le DGSN a estimé que l'Algérie, "en sa qualité de partenaire sécuritaire fiable disposant d'une large expertise en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, demeure engagée à contribuer aux efforts régionaux et internationaux visant à renforcer des partenariats innovants et efficaces, en vue de lutter contre les plans des groupes criminels extrémistes".

Ces entretiens ont porté sur "les moyens de renforcer le partenariat et la coopération policière, à travers la formation et le transfert d'expertises et de technologies pour faire face aux différentes formes de criminalité transnationale", précise la même source.

Dans le même contexte, le directeur général de la Sûreté nationale et le secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité de l'ONU, Gilles Michaud, ont procédé à un échange de vues sur "les opportunités d'intensifier la coopération entre l'Algérie et les Nations unies en matière de sécurité des sièges de l'ONU", exprimant "la disponibilité de la Police algérienne à soutenir les efforts de l'instance onusienne dans le domaine de la formation des officiers de police de l'ONU", ajoute la même source.

M.Badaoui a eu également des entretiens avec le directeur général adjoint de la Police norvégienne sur "les cadres de la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité".

Il s'est entretenu avec le chef adjoint de la Police de Suède, Stefan Hector, sur "les moyens de renforcer la coopération et l'échange d'informations dans le domaine de la police", où les deux parties ont

convenu "d'établir un cadre pour l'échange d'expertises afin de faire face aux multiples défis sécuritaires", indique le communiqué.

Le directeur général de la Sûreté nationale a participé à plusieurs manifestations organisées en marge de la conférence de l'ONU, telles que celle organisée par l'Etat du Qatar sur l'expérience qatarie dans l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022 et celle organisée par la délégation chinoise", ajoute le communiqué.