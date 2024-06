Algérie: Attaf tient à Varsovie une séance de travail avec son homologue polonais

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a tenu, vendredi à Varsovie, une séance de travail avec son homologue polonais, Radoslaw Sikorski, et ce dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en République de Pologne, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

L'ordre du jour de cette séance a porté, selon le communiqué, sur " les voies et perspectives de conférer une nouvelle dynamique aux relations historiques entre l'Algérie et la Pologne, notamment dans le contexte des évolutions économiques que connait notre pays à l'étape actuelle et qui ouvre les portes devant les opportunités de coopération et de partenariat".

Les deux ministres ont, par ailleurs, passé en revue les développements de la situation politique et sécuritaire dans le voisinage immédiat des deux pays, ainsi que dans les territoires palestiniens occupés, outre les nouveaux développements relatifs au partenariat qui réunit l'Algérie et l'Union européenne (UE).

Les deux ministres ont, en outre, mis en avant l'attachement des deux pays aux principes et aux objectifs des Nations unies et le rôle vital assigné au système onusien, face aux défis croissants et aux crises qui s'exacerbent et qui s'imposent au double plan régional et international, a conclu la même source.