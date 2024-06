Congo-Brazzaville: Littérature - L'ouvrage « Ferréol Gassackys, une vision totalisante du réel » présenté au public

Le livre de 96 pages de Rosin Francis Emerson Loemba, paru aux éditions Renaissance africaine, a été présenté et dédicacé à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, le 29 juin.

L'ouvrage est une exploration thématique de l'oeuvre littéraire de Ferréol Gassackys. Structuré en trois parties et plusieurs chapitres, il est clos par un entretien réalisé par l'auteur avec Ferréol Gassackys. Il s'agit de "Totalité du réel et quête humaniste" ; "Poésie intimiste et altérité" ; et "De l'intime à la vision du monde ..." "Ferréol Gassackys, une vision totalisante du réel" s'adosse sur le réalisme.

L'écriture de cet auteur congolais plonge le lecteur dans une sorte d'écriture-miroir, autant qu'il illustre une quête profonde d'altérité, donnant lieu à une littérature de l'urgence. Toutefois, la fictionnalisation du réel crée une distance entre l'auteur et les questions existentielles qu'il soulève. Ainsi, la "vision totalisante" de cette réalité serait l'accomplissement d'un rêve politique et la construction de l'Humain, écrit l'auteur.

Pour Rosin Francis Emerson Loemba, Ferréol Gassackys est un auteur prolifique et polymorphe, qui considère l'écriture ou la littérature comme un moyen de construction ou de reconstruction des valeurs sociales et éthiques. L'écriture devient pour lui un acte urgent et indispensable dans la réhabilitation de l'être humain, et renseigne sur la capacité de dire le réel dans toute sa splendeur.

Chez lui, « l'acte d'écrire a encore bien d'autres significations car il n'est plus un acte contingent, mais un acte nécessaire », écrit l'auteur. Il a pris pour base l'analyse thématique de l'oeuvre de Ferréol Gassackys, notamment les genres narratif et poétique. Il s'est agi des oeuvres suivantes : "Les Hasards du destin" (2019), "Frikia, pèlerin des âges" (2020), "La foi de Ferréol" (2021), "Cadenas" (2021), "Paul Pascal Gassackys, mon père : un être singulier" (2022) et "Supplices" (2022).

Du roman à la poésie, l'oeuvre de Ferréol Gassackys décrit de façon réaliste l'univers social et les relations humaines. « Somme toute, l'oeuvre littéraire de Ferréol Gassackys se caractérise premièrement par son attachement au réel, sans toutefois renoncer à certains aspects de la fiction pour des besoins diégétiques et esthétiques.

Une telle thèse nous a permis de comprendre l'enjeu majeur de son écriture, sa lecture de la société, son rapport à l'autre et au monde. Il s'est agi de réfléchir sur cette capacité combien merveilleuse de dire la réalité, en nous appuyant sur les textes narratifs de l'auteur, sur sa poésie, et sur la spontanéité et la franchise avec lesquelles il s'est prêté à nous à travers un jeu de questions-réponses », a indiqué l'auteur.

Un livre sous le signe d'un hommage anthume

Dans sa lecture critique, Guy Armand Mampassi a signifié que cet essai paru en 2023 aux éditions Renaissance africaine se donne à lire, sous le signe d'un hommage anthume. Dans cet essai, le critique explore sur le plan thématique les multiples facettes de l'oeuvre de Ferréol Gassackys.

Quoi qu'il en soit, ce qui attire l'attention de tout lecteur curieux, c'est le discours intitulé « Une vision totalisante du réel » qui atteste que l'oeuvre à l'étude est une totalité du réel dans la mesure du possible. C'est cette construction philosophique qui inspire l'intitulé suivant : « L'oeuvre de Ferréol Gassackys : une esthétique des trajectoires plurielles ».

Le personnage de Ferréol Gassackys construit sa vision du monde sur ce que Glissant nomme « identité-relation », c'est-à-dire sur l'ouverture à l'autre... Pour finir, dit le critique, l'étiquette « vision totalisante du réel » que Rosin Francis Emerson Loemba assigne à son essai est porteuse de sens. Dans sa réflexion, il démontre que l'oeuvre de Ferréol Gassackys est un espace-temps de dévoilement d'une pluralité de thèmes qui s'imbriquent pour former un tout hétérogène. L'imagination de Ferréol Gassackys, homme aux multiples casquettes, a pour socle les problématiques les plus prégnantes de la société : l'homme en tant que valeur cardinale, l'altérité, le vivre-ensemble.

Rosin Francis Emerson Loemba est docteur de l'Université Marien-Ngouabi, chargé de cours à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, essai littéraire et articles scientifiques publiés dans les revues locales et étrangères. Ses recherches portent beaucoup plus sur la littérature congolaise, et plus particulièrement sur les questions du double, de l'inconscient et de la transfiguration littéraire.