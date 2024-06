Seychelles: Le président souhaite une bonne de l'indépendance à tous les Seychellois

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a envoyé un message de bonne fête nationale et de bonne fête de l'indépendance à tous les Seychellois vivant aux Seychelles et à tous ceux qui vivent à l'étranger.

Le 29 juin 1976, les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, obtiennent leur indépendance de la Grande-Bretagne. Cette année, pour son 48ème anniversaire, le point culminant de la journée, comme de coutume, sera un défilé national dans l'après-midi.

Dans son message pour l'occasion, M. Ramkalawan a déclaré : "Notre coeur bat pour les Seychelles et nous sommes fiers de nous appeler Seychellois, peu importe où nous sommes. Nous sommes Seychellois et nous hisserons notre drapeau aussi haut que possible partout dans le monde."

« Alors que nous hissons notre drapeau et chantons notre hymne national, réfléchissons aux valeurs qui nous unissent en tant que nation. Notre Constitution reconnaît nos origines diverses comme la source de notre force et c'est ce qui rend notre nation unique et dynamique. Nous venons de races et de couleurs différentes, parlons des langues différentes, pratiquons des religions différentes, mais nous sommes unis par l'amour pour notre pays et notre engagement à construire une nation forte afin de forger un avenir meilleur pour toutes les générations de Seychellois", a-t-il déclaré.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre profond désir de respecter les principes de démocratie, de liberté, de responsabilité, de respect, de droit et de justice sur lesquels notre société est fondée. Lorsque nous regardons nos progrès en tant que nation, nous sommes fiers de nos succès et nous continuerons à travailler dur pour continuer à avancer et à progresser. C'est cet esprit qui fait de nous un modèle de développement et de résilience pour le monde entier, même si nous sommes le plus petit pays du continent africain, un État insulaire avec une population de moins de 100'000 habitants ici aux Seychelles", a-t-il ajouté.

Le président a déclaré : "Aujourd'hui, c'est notre fête nationale, nous reconnaissons également notre histoire, notre culture et la beauté qui rendent les Seychelles vraiment uniques. Notre identité avec toutes ses origines mixtes qui fait de nous cette nation arc-en-ciel est un atout que nous devons protéger. Utilisons nos différentes capacités, talents et enthousiasme pour renforcer ce qui nous unit et nous soutenir les uns les autres dans l'adversité et le succès.

Il a souligné les réalisations accomplies par la nation insulaire et « le profond désir de protéger tout ce qui nous appartient, y compris notre environnement, est la clé de notre réussite en tant qu'insulaires. Je profite de cette occasion pour féliciter tous ceux qui protègent notre patrimoine. respectueux de notre jeunesse qui a pris la vocation de devenir gardiens de notre environnement. Continuez à garder les Seychelles belles et à les protéger à tout prix.

M. Ramkalawan a eu un mot spécial pour la génération de travailleurs actifs qui, selon lui, sont la force motrice de la croissance et du succès de l'économie du pays, les piliers des communautés et des dirigeants très courageux.

"Votre passion, votre innovation et votre détermination sont essentielles pour faire progresser les Seychelles dans ce monde compétitif rempli de défis. À mesure que notre économie se développe, la société continuera à vous soutenir et à vous fournir un cadre vous permettant de continuer à avoir un impact positif sur notre société. Je vous invite à transmettre également à la prochaine génération les valeurs que vous portez", a-t-il ajouté.

Le président a déclaré que la jeunesse des Seychelles est la gardienne de l'avenir du pays et que la nation compte sur elle pour assumer cette responsabilité, ce qui garantira que les progrès et les succès d'aujourd'hui soient maintenus et avancés plus loin et plus haut.

"Nous écoutons vos voix car nous donnons un cadre à vos rêves et investissons dans votre potentiel. C'est grâce à votre énergie, votre créativité et votre passion que les Seychelles continueront de progresser. Ne vous laissez pas tromper par de mauvaises influences qui détruiront votre l'avenir", a-t-il ajouté.

"Peuple des Seychelles, les Seychelles sont notre pays, maintenons ensemble les normes les plus élevées possibles qui nous garderont en tant que peuple fiers et bénis. Ensemble, gardons notre pays propre, luttons contre tous les fléaux qui détruisent la vie, travaillons dur, et agissons en solidarité pour aider nos frères et soeurs", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a conclu en disant : " Chacun de nous, à travers nos actions, nos paroles et nos décisions, cherchons comment semer plus d'amour. Les Seychelles sont notre pays. Lorsque nous nous unirons, nous le ferons grandir et notre pays deviendra véritablement le berceau pour nous tous. Mes Seychelles, Toi avant tout, Bonne Fête de l'Indépendance !