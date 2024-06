Afrique: Les transferts d'argent stagnent, alors que les économies en dépendent de plus en plus

Le montant des transferts d'argent effectués en 2023 par les ressortissants africains installés dans un pays étranger a atteint 54 milliards de dollars. Cela concerne tant sur le continent qu'à l'extérieur. Si cette somme stagne, les transferts sont plus que jamais un pilier des économies africaines.

Le Nigeria est le premier pays africain bénéficiaire des transferts d'argent, avec 19,5 milliards de dollars, l'an dernier. Viennent ensuite le Ghana et le Kenya, avec plus de 4 milliards. Le Sénégal arrive en cinquième position, avec près de 3 milliards de dollars de transferts, devant la RDC et le Mali qui ont chacun reçu de leurs expatriés plus d'1 milliard de dollars.

Si le montant total stagne depuis deux ans, les transferts d'argent contribuent aujourd'hui autant aux économies africaines que l'aide au développement, qui a chuté ces dernières années. Ils pèsent 2,5 fois plus que les investissements étrangers. Ceux-ci ont également plongé sur le continent.

C'est donc un vrai soulagement pour des pays en grave crise de liquidités, surtout depuis la pandémie de Covid-19 et les guerres en Ukraine et au Proche-Orient qui l'ont suivie.

Les transferts pèsent ainsi plus de 20 % du produit intérieur brut (PIB) de la Gambie ou des Comores, plus de 9 % du PIB du Sénégal et plus de 7 % PIB du Togo.

Leur coût est malheureusement encore trop élevé : les expatriés africains doivent s'acquitter, en moyenne, de 8 % de frais sur ces transferts d'argent, un coût qui peut dépasser 30 % entre deux pays du continent.