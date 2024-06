Maroc: Festival Gnaoua - Abdelmalek El Kadiri intègre la nouvelle génération des Maâlem

Détour par Essaouria pour suivre le festival Gnaoua et musiques du monde. Trois jours de fêtes, de concerts et de transe. C'est la 25è édition de cet évènement réputé qui célèbre, défend et fait vivre cette tradition ancestrale. Au menu, trois jours de concerts, tous gratuits. Notre envoyé spécial a croisé la route d'un jeune musicien natif de la ville, Abdeldmalek El Kadiri. Il fait partie de la nouvelle génération des Maâlem, ces maitres qui portent la culture gnawa.

D'une douceur et d'une sagesse absolues, Abdelmalek El Kadiri a gardé son regard et son sourire d'enfant. Natif d'Essaouria, c'est en suivant les musiciens dans son quartier qu'il a découvert puis appris la musique gnaoua.

« On commence par les castagnettes, la danse... et puis, on a accès au guembri. Par la suite, le Maâlem donne son feu vert pour pouvoir exercer et pour pouvoir jouer à plein temps », explique Abdelmalek El Kadiri.

« La paix doit régner »

Virtuose du Guembri dès l'adolescence, chanteur sidérant de facilité, à 37 ans, Abdelmalek El Kadriri a déjà 23 ans de carrière... et la volonté de jouer son rôle au présent.

Face à l'injustice, à la violence en Afrique, au Proche-Orient, il n'a qu'un seul message à transmettre : « Cela me ramène aux différentes chansons qui parlent des problèmes des esclaves et de leur souffrance. Et ceci renvoi à un seul message, la paix doit régner et aujourd'hui on veut voir cette paix partout dans le monde. »

La paix, un thème et cette chanson reprise en coeur par le public du festival Gnaoua.