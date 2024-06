Madagascar: Basketball 3X3 - Runball 2024 - Les Ankoay visent le tournoi challengers de Pristina

Après le tournoi de qualification olympique de Debrecen, au mois de mai pour les hommes, et le Championnat d'Afrique 2023, pour les dames, Madagascar sera au rendez-vous d'une compétition internationale qu'est la huitième édition du « RunBall 2024» ce week-end. Le tournoi réunit douze équipes masculines et douze féminines de basketball 3x3, et se déroulera à Saint-Denis de La Réunion, ce week-end.

Pour la première fois, Madagascar sera représenté par deux équipes. La formation masculine est formée par le quatuor Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo, Arnol Alpha Solondrainy et Fiary Jonhson Rakotonirina, et la féminine par Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, Muriel Harisoa Hajanirina, Christiane Minaoharisoa Jaofera et Rondro Emeranchine Raherimanana.

L'intérêt pour l'équipe masculine malgache est d'avoir l'opportunité de se mesurer contre l'équipe de France de 3x3, qui participera aux Jeux olympiques de Paris 2024. Livio Ratianarivo, capitaine de l'équipe nationale Ankoay de 3x3, explique que « nous attendons avec intérêt la venue ou non de l'équipe nationale française de basketball 3x3 qui jouera les Jeux olympiques de Paris 2024.Concernant les autres pays, nous ne savons pas exactement leur niveau. En tant que compétiteurs, nous essaierons de faire notre travail et d'aller le plus loin possible en offrant le maximum ».

Les Ankoay masculins se battront contre des joueurs en provenance de France, d'Afrique du Sud, du Botswana, du Sénégal, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte, ainsi que des équipes formées comme Kreopolitains, Étoiles Du Monde (Créoles USA + Kréo), La Réunion 1 et La Réunion 2.

Challengers sérieux

Chez les dames, la bande à Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, capitaine de l'équipe nationale Ankoay, doit affronter les joueuses en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, du Sénégal, de Maurice, Real De Maurice en tant qu'équipe invitée du Runball, la Martinique, la Guyane, Mayotte, les équipes de Kreopolitaines (sélection), La Réunion 1, La Réunion 2.

Organisé par la Ligue réunionnaise de basket-ball, l'événement attirera cette année quelques grandes équipes du basketball de haut niveau comme l'équipe nationale de la France des J.O de Paris 2024. Cette dernière apparaîtra comme l'équipe VIP de la compétition. Elle partira largement favorite, mais les joueurs malgaches apparaîtront pour elle comme des challengers sérieux qui ne se laissent pas faire. L'équipe masculine Ankoay a déjà battu l'équipe nationale française sur le score de 21-20, lors de la Coupe du Monde en Autriche en 2023.

Ce rendez-vous de Saint-Denis aura son importance capitale car l'équipe victorieuse de ce tournoi sera qualifiée pour le tournoi challengers de Pristina, au Kosovo.