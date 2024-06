Madagascar: Pure Play Football League - Choc Elgeco-Disciple pour un premier titre

La finale de la Pure Play Football League version 2024 entre Disciples FC et Elgeco Plus aura lieu dimanche au By Pass. Le vainqueur gagnera la coupe et une prime de 20 millions d'ariary.

Place à la finale après quatre mois de compétition marathon. Les deux clubs leaders de la conférence Sud, Disciples FC de Vakinankaratra et Elgeco Plus d'Analamanga, disputeront dimanche à 14 heures au By Pass, la finale de la Pure Play Football League version 2024. Outre la coupe, l'heureux vainqueur gagnera une prime colossale de 20 millions d'ariary, contre les 15 millions des éditions précédentes, et représentera le pays à la Ligue des champions africaine.

La victoire est synonyme d'exploit pour les deux formations qui n'ont jamais atteint la finale du Sommet national élite. Elgeco Plus a à son palmarès cinq titres en coupe nationale, tandis que Disciples FC a été sacré vainqueur du Grand tournoi d'Antananarivo en janvier.

« L'Elgeco Plus a été choisi pour accueillir la finale car le stade Barea est encore en cours de réhabilitation. Ce terrain est considéré comme neutre même s'il appartient à Elgeco Plus, car Disciples FC a choisi cette saison de recevoir tous ses matchs sur ce terrain », précise Henintsoa Rakotoarimanana « Tota », président de l'association des Clubs de football élite de Madagascar (CFEM). En cas d'égalité à la fin du temps règlementaire, les deux équipes procéderont aux trente minutes de prolongation, puis à la séance de tirs au but.

« Quatre arbitres internationaux officieront le match pour éviter les incidents et réclamations durant les précédents matchs », rassure le patron de CFEM. Après une série de contretemps, le Championnat national élite sera finalement bouclé à temps, car la date limite d'engagement du club porte-étendard de Madagascar à la Ligue des champions africaine est ce dimanche 30 juin. Les représentants des deux clubs finalistes ainsi que le président du CFEM ont rassuré que l'équipe championne ira bel et bien défendre les couleurs nationales à la campagne africaine.

« Compte tenu que le patron de l'Elgeco Plus, club représentant malgache à la compétition africaine, soutenu par l'État lors de la précédente édition, est actuellement à la tête de la fédération, je pense qu'il n'y aura pas deux poids deux mesures cette fois », rassure le numéro un du CFEM.

« L'organisation et le côté sécurité seront cette fois pris en main par le CFEM, pas comme dans les derniers matchs de conférence et des play-offs (...) Concernant l'incident de la demi-finale mettant aux prises Disciples FC et Zanakala FC, nous trancherons ce cas la semaine prochaine et nous serons très sévères », évoque Henintsoa Rakotoarimanana. Les Play-Outs pour les quatre dernières équipes de chaque conférence se joueront à partir de la semaine prochaine, afin de définir les deux dernières relégués dans la prochaine saison.