Madagascar: Industrialisation - Les femmes encouragées à se lancer dans l'ODOF

Le ministre Edgard Razafindravahy a exhorté les femmes malgaches à rejoindre le projet ODOF, soulignant leur importance pour l'économie locale et internationale, lors de la Foire des femmes entrepreneures du Comesa.

Nous croyons au potentiel de nos femmes agricultrices, à leur capacité à se réunir pour produire, transformer et exporter ensemble», a déclaré Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Hier, lors de l'ouverture de la Foire des femmes entrepreneures du Comesa, le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel aux femmes, les encourageant à participer massivement au projet de pépinières industrielles, One District, One Factory (ODOF).

Les femmes ont également leur mot à dire dans l'industrialisation. Le projet ODOF fait partie de ces initiatives gouvernementales qui encouragent les femmes productrices à se développer à la base. Lors de son discours hier, Edgard Razafindravahy a affirmé : «Aujourd'hui, nous célébrons la force, la résilience et l'ingéniosité des femmes entrepreneures malgaches. Vous êtes le coeur battant de notre économie», a-t-il annoncé. C'était hier au Novotel Alarobia lors de son allocution devant la Première dame, ainsi que ses collègues membres du gouvernement et les ténors du secteur privé, réunis à l'occasion de cet événement.

Le ministre de l'Industrialisation a souligné que les femmes occupent une place de choix dans le projet One District, One Factory, où des unités industrielles sont installées au plus près de la population. Selon lui, la participation active des femmes à la marche vers l'industrialisation, dès la base, ne peut qu'être bénéfique.

%

Exemple éclatant

«Le gouvernement malgache est résolument engagé à améliorer le climat des affaires, grâce à des réformes clés telles que la loi sur les investissements, celle sur les sociétés coopératives, le renforcement du dialogue public-privé, ou encore la signature du pacte sur l'industrialisation», a-t-il évoqué.

L'État s'est effectivement engagé à «mettre en place un environnement propice au développement des projets entrepreneuriaux». C'est dans ce contexte que les femmes sont appelées à s'investir activement. «Il s'agit d'un exemple éclatant de notre engagement.

Avec cinquante-neuf unités industrielles déjà en place, nous renforçons les opportunités de création de valeur pour les communautés locales», a affirmé Edgard Razafindravahy. Le programme soutient les petites et moyennes entreprises dans la production et la transformation locale des produits phares de chaque localité. De plus, le ministère apporte un soutien aux producteurs pour la mise aux normes des marchés internationaux pour ces produits.

Les sociétés coopératives jouent un rôle central dans la stratégie de l'ODOF. Pour préparer leur entrée sur le marché international, ces coopératives bénéficient d'un soutien institutionnel. «J'en appelle à nos partenaires pour soutenir nos entrepreneures dans la commercialisation de leurs produits sur le marché africain, qui compte environ six cents millions de consommateurs grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)», a souligné le ministre. Lors de cette foire, plusieurs usines ODOF ont exposé leurs produits, notamment la miellerie de Manjakandriana, l'huilerie de Miarinarivo, l'usine de transformation de tomates de Mahitsy ainsi que les pâtes alimentaires d'Arivonimamo.