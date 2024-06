Madagascar: Spectacle - Le groupe Zay interprète Nary

Le groupe Zay s'apprête à rencontrer ses fans le 6 juillet à partir de 18h28 au parking extérieur du stade Barea Mahamasina, en interprétant ses titres les plus connus.

De retour sur scène pour le premier spectacle de cette année. Le groupe de Pop Rock Zay donne rendez-vous à ses fans le 6 juillet au parking extérieur du stade Barea Mahamasina. Plus de mille trois cents spectateurs sont attendus pour assister au spectacle intitulé « Samy Te ». Composé de six membres talentueux, le groupe Zay promet un concert inoubliable, sans guest, avec Malala Zafindrakoto au micro, Andriamihaingo Ramampiandra à la guitare électrique, Mamy Rafaralahy au clavier, Miora Rabarisoa à la batterie, Harty Andriambelo à la guitare basse, et Tovohary Rakotoarimanana à la guitare acoustique.

« Ce sont les musiciens originaux de Zay depuis. Nous chanterons pendant deux heures et demie, en deux parties, les tubes qui nous ont rendus célèbres. Une voix masculine interprétera les chansons de Nary, mais l'identité de cette personne, qui fait toujours partie du groupe Zay, restera une surprise. Les billets sont disponibles exclusivement sur Ticketplace.

Cette fois-ci, nous n'avons pas d'invités ; seuls les six membres du groupe monteront sur scène, et c'est nous-mêmes qui interpréterons la voix de Nary, affirmant ainsi que l'identité originelle de Zay reste inchangée même si Nary n'est plus », a souligné Malala Zafindrakoto, la petite soeur du défunt Andrianary Zafindrakoto dit Nary, leader vocal emblématique du groupe, hier lors d'une rencontre de presse à Ivandry.

Identité originale

Pour garantir une expérience unique, le groupe collabore avec Ivenco et Airtel Madagascar, assurant une sonorisation, des éclairages et une décoration de scène.« Ceci est le premier spectacle d'Ivenco de l'année, car cela faisait longtemps que le groupe ne s'était pas réuni avec ses fans. Le concert commencera à 18h28 précisément, dont 28 signifie les 28 ans de scène du groupe », explique une responsable d'Ivenco. Malgré la perte de Nary le 17 décembre 2021, le groupe reste fidèle à son identité tout en introduisant quelques nouvelles dynamiques et organisations intérieures.

« Notre identité ne changera jamais. C'est un grand défi, mais nous apportons de nouvelles organisations pour ce grand événement. Personne ne remplacera Nary, mais nous, les six membres de Zay, ferons de notre mieux pour ne pas décevoir nos fans. Nos spectateurs seront curieux de découvrir ce spectacle du 6 juillet. Nous avons revisité chaque titre pour préserver l'esprit de Zay et la voix de Nary. Même lors de ce concert, vous ne sentirez pas l'absence de Nary. Le titre 'Samy Te', qui est le titre du spectacle, a été écrit par Nary, et nous avons travaillé ensemble sur l'arrangement et la création du scénario du clip », conclut Malala Zafindrakoto, déterminée à poursuivre l'héritage musical de son frère.

Le groupe Zay est prêt à enflammer la scène et à raviver les souvenirs avec ses fans, garantissant un spectacle riche en émotions et en surprises.