Madagascar: Défilé 26 Juin Mahajanga - Le gouverneur rappelle à l'ordre les établissements scolaires

Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, a convoqué d'urgence les membres de l'Organe Mixte de Conception, le représentant de la direction régionale de l'Éducation nationale et les médias, jeudi matin, à son bureau au bloc administratif à Ampisikina, après le défilé du 26 juin.

Il compte améliorer l'organisation du défilé des élèves et des établissements en 2025.

La réunion de debriefing consistait à une remise en question de la participation des établissements scolaires cette année, ainsi que de la présentation et de la tenue des jeunes participants durant le traditionnel défilé.

« J'étais choqué en constatant le laisser-aller et la gabegie mercredi, à savoir l'effectif inférieur des élèves et des écoles ainsi que les tenues de parade et la cadence des participants. Du jamais vu. L'absence des établissements était flagrant en comparaison aux précédentes années. Les défilants ont montré peu de conviction durant leur prestation.

Le rythme était nonchalant, la cadence et les pas n'ont pas été suivis. Une enquête auprès des établissements sera effectuée pour connaître les problèmes des élèves et des écoles. Des préparatifs sérieux doivent être réalisés au préalable. On sait que les parents et les écoles traversent beaucoup de difficultés également », atténue, cependant, le gouverneur.

Une note sera publiée pour fixer l'effectif des élèves qui défileront par établissement. Il ne doit pas être inférieur à vingt personnes, l'année prochaine. Une sélection des enfants, dès le début de l'année scolaire, suivie d'une formation seront entreprises par une brigade spéciale.

La préfecture de Mahajanga publiera des instructions définitives après la mise en place d'une commission.

La préparation et l'organisation de la parade des établissements scolaires seront budgétisées l'année prochaine, annonce le gouverneur. Il a également proposé la reprogrammation de l'éducation civique dans les écoles.