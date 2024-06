Madagascar: Art culinaire - Un chef suisse échange avec les chefs locaux

Le chocolatier suisse, Cédric Guillon, a fait un retour remarqué à l'École Edenia Nanisana hier et avant-hier, partageant son expertise en décoration chocolatée avec les chefs pâtissiers locaux.

Accueillant plus de deux cent passionnés, il a offert une démonstration des techniques avancées de couverture et de décoration du chocolat, sublimant cet art culinaire. « Cédric Guillon a présenté de nouveaux modèles de chocolat aux chefs malgaches pour enrichir les techniques de décoration chocolatée du pays. Il était déjà venu en avril, mais il revient encore pour partager ses expériences et contribuer à la pérennisation de l'école », souligne Achille Rajerison, responsable et fondateur de l'École Edenia Nanisana qui accueille cet échange.

L'événement a attiré plus de deux cents visiteurs, chocolatiers et pâtissiers, adultes et enfants, amateurs et passionnés, diasporas et artisans, tous venus rencontrer ce maître chocolatier suisse. « Nous sommes ravis de cet atelier avec le chef venant de l'étranger. Nous avons appris de nouvelles techniques pour notre travail en pâtisserie, notamment autour de la décoration en chocolat », exprime un participant.

Cédric Guillon, 51 ans, est un artisan chocolatier et pâtissier depuis 1987. En octobre, il avait déjà animé des cours pour les formateurs et apprenants à Madagascar. En avril, il avait partagé les techniques de décoration chocolatée de A à Z à Nanisana, incluant une diversité de variétés et les méthodes nécessaires pour les réaliser.

Cette fois-ci, il a encore présenté d'autres modèles de décorations, continuant à enrichir les connaissances des chefs malgaches. L'objectif de Guillon est simple: partager gratuitement son savoir-faire avec les Malgaches. Son engagement et sa passion pour le chocolat sont une source d'inspiration pour tous les amateurs et professionnels de la pâtisserie présents lors de ces deux journées inoubliables.