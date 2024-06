Madagascar: Examen - Cinquante-trois handicapés vont passer le BEPC

Cinquante-trois élèves en situation de handicap passeront l'examen du BEPC parmi les candidats de cette session 2024. Le ministère de l'Éducation nationale assure des mesures adaptées pour garantir l'égalité des chances.

Égalité des chances. Parmi les deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente candidats qui vont passer l'examen du Brevet d'étude du premier cycle (BEPC), cinquante-trois d'entre eux sont des personnes handicapées, pour cette session 2024, selon les statistiques globales du ministère de l'Éducation nationale. Ces candidats sont répartis dans dix-neuf circonscriptions scolaires du pays. Tout comme les autres candidats, ces élèves de la 3e passeront les épreuves à partir du 1er juillet jusqu'au 04 juillet 2024.

Pour cette année, on remarque que la plupart des candidats proviennent des diverses Ciscos d'Antananarivo, avec trente-neuf candidats répartis dans les Cisco d'Ambohidratrimo, Antanifotsy, Antsirabe 1, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo-ville et Andramasina. Les autres candidats viennent de Toliara, d'Antsiranana et de Fianarantsoa. Lors de cette session, aucun candidat en situation de handicap n'a été enregistré dans les deux autres ex-provinces, à savoir Toamasina et Mahajanga.

C'est la circonscription scolaire d'Antananarivo-ville qui enregistre le plus grand nombre de candidats dont seize en situation de déficience langagière. Ce lundi, ils vont passer leurs examens dans le centre d'écrit du Collège d'enseignement général (CEG) Betsimitatatra 67ha. Le tenant de la deuxième place est la Cisco d'Antsirabe 1. Pour ce second examen officiel, ils seront dix candidats sourds-muets qui effectueront les épreuves au CEG d'Ivohitra. Et les autres Ciscos n'enregistrent qu'un, deux, trois ou quatre candidats par centre d'écrit.

%

Parmi ces candidats en situation de handicap, les informations recueillies auprès du ministère de l'Éducation nationale révèlent que six sont aveugles, six non-voyants et un malvoyant. Cette année, il y a également un malentendant, un sourd et treize sourds-muets. Seize candidats en déficience langagière, un handicapé physique, un paralysé en fauteuil roulant, un autiste et cinq personnes en déficience motrice seront parmi les candidats à l'examen du BEPC.

Accompagnés

Étant donné que le ministère de l'Éducation nationale prône l'éducation inclusive, plus d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap sont parmi les candidats à ce second examen officiel. «Des dispositions particulières seront prises pour que ces candidats puissent passer leurs examens dans les mêmes conditions que les autres», a déclaré une source auprès du ministère de l'Éducation nationale hier. Ils passeront les épreuves pendant les quatre ou trois jours convenus dans des salles spéciales, tout en respectant les horaires déjà établis.

Toutefois, les candidats vont être accompagnés et supervisés par des jurys spécialisés tout au long de l'examen. Ces jurys sont des individus ayant des compétences particulières dans l'éducation des personnes handicapées. « À partir de ce lundi jusqu'à jeudi, les candidats traiteront des sujets adaptés à leur situation », explique la source.

Cette année, une hausse du nombre de candidats en situation de handicap est observée. Si l'année dernière, ils étaient quarante-sept, cette session 2024 compte cinquante-trois candidats inscrits sur la liste.

PAPERASSE

Des candidats privés de convocation

À deux jours de l'examen pour l'obtention du Brevet d'Étude du Premier Cycle, certains candidats se trouvent confrontés à des situations alarmantes. Ces candidats n'ont pas reçu leurs convocations en raison du non-paiement des frais de scolarité. Selon certaines sources, certaines écoles privées retiennent les convocations des candidats. Comme le témoigne une candidate, dans la Circonscription scolaire d'Antananarivo ville, « la directrice de mon école n'a pas voulu délivrer ma convocation car mes parents n'ont pas pu payer deux mois de mes frais de scolarité ».

Dans de telles situations, la Circonscription scolaire d'Antananarivo-ville offre des solutions aux candidats. À cet effet, elle octroie des duplicatas pour que les élèves puissent passer les examens. Si des cas pareils venaient à se produire, il suffirait de se rendre auprès de la Cisco pour pouvoir se procurer de ces duplicatas. C'est aussi valable pour les candidats ayant reçu des convocations comportant des fautes ou perdues, selon un responsable au sein de cette Cisco.

Les épreuves pour l'examen du BEPC débuteront ce lundi 1er juillet et se termineront le jeudi 4 juillet sur l'ensemble du territoire national.