Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1e Juillet 2024

Mauritanie : Présidentielle 2024- Ghazouani en tête, 80 % des bulletins déjà dépouillés

Le président sortant détient plus de 55 % des voix selon les premiers résultats, devant son principal opposant, le militant des droits humains Biram Dah Abeid, pour l’heure deuxième avec environ 22 % des voix. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani parviendra-t-il à être réélu dès le premier tour ? La compilation des résultats de l’élection présidentielle est en cours ce 30 juin en Mauritanie où le président sortant est largement en tête après le dépouillement d’environ 80 % des suffrages exprimés la veilleLe chef de l’État détient plus de 55 % des voix, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui publie en continu, bureau par bureau, les résultats du scrutin. Le principal opposant, le militant des droits humains Biram Dah Abeid, pour l’heure deuxième, avec environ 22 % des voix, a déclaré ce 30 juin au cours d’une conférence de presse qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats de « la Ceni de Ghazouani », qu’il accuse d’être instrumentalisée par le pouvoir. (Source : France 24)

Maroc : Coopération avec l’Allemagne - M. Hammouchi s’entretient avec des responsables allemands de la sécurité

Le Directeur général de la sûreté nationale (Dgsn) et de la Surveillance du territoire (Dgst), Abdellatif Hammouchi, a effectué une visite de travail, du 24 au 26 juin, à la République Fédérale d’Allemagne, au cours de laquelle il s’est entretenu avec des responsables de la police fédérale allemande (Bundespolizei) et de l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), des moyens de renforcement la coopération bilatérale dans les différents domaines sécuritaires. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Diplomatie - Troy Fitrell, ambassadeur des Usa : « Nous continuerons à soutenir tous les Guinéens »

Le 248ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis a été célébré de manière anticipée, ce jeudi 27 juin 2024. Organisée par la représentation diplomatique américaine à Conakry, la cérémonie a connu une forte mobilisation de membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Bah Oury, d’acteurs politiques ainsi que de diplomates et de notables du pays, a constaté sur place Africaguinee.com « C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre Fête de l’indépendance qui sera ma dernière en Guinée avant mon affectation aux Seychelles », a pointé l’ambassadeur des États-Unis en Guinée, dès l’entame de son discours. Le diplomate n’a pas occulté les élections présidentielles prévues cette année dans son pays et leurs enjeux. (Source : africaguinee.com)

Niger : Terrorisme- 21 morts dans une attaque dans la zone de Téra, un deuil national de 3 jours décrété

Les autorités du Niger ont décrété un deuil national de trois (3) jours à compter de ce mercredi 26 juin à la mémoire de 21 tués la veille dans une attaque d’une « coalition de groupes armés terroristes » dans la zone de Téra (Tillabéry, zone des trois frontières), a annoncé la Télévision Nationale. Les drapeaux seront mis en berne sur l’ensemble du territoire national, est-il précisé. Un communiqué du Ministère de la Défense Nationale, lu plutôt, renseigne qu’un détachement des FDS, en contrôle de zone, a fait l’objet d’une attaque aux abords du village de Tassia, sud Bandjo (Téra) le mardi 25 juin aux environs de 10 heures, se soldant par 21 morts dont 1 civil et 9 blessés. Le bilan fait aussi état de 2 véhicules endommagés, notant que côté ennemi plusieurs dizaines d’assaillants ont été neutralisés et des moyens roulants détruits. (Source : Anp)

Gabon : Décès de la mère du roi du Maroc - Le président Brice Oligui Nguema présente ses condoléances

Le président Brice Oligui Nguema , a présenté ses condoléances à sa Majesté le roi Mohammed VI du maroc, suite au décès de sa mère son Altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa, dans un message posté sur Twitter.« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa, mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Au nom du peuple gabonais, du gouvernement et en mon nom propre, nous adressons nos sincères condoléances et notre solidarité à la Famille Royale. Que le Tout-Puissant lui accorde le repos éternel », a-t-il écrit. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Assemblée nationale- BBY appelle le Président de l’Assemblée nationale à engager une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif

BBY appelle le président de l’Assemblée nationale à engager, sans délai, une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d’obtenir communication de la date fixée pour la Dpg. Ce groupe parlementaire invite le Premier ministre à faire sa Déclaration de Politique. (Déclaration). (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Restauration du couvert végétal - Laurent Tchagba mobilise les acteurs

Lors de la 7e réunion du Comité de pilotage de l'Initiative cacao et forêts (Icf) à Abidjan-Cocody le jeudi 27 juin 2024, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a exhorté les parties prenantes à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés, notamment la restauration du couvert végétal.« Je saisis cette opportunité pour vous inviter à vous engager davantage dans les activités de l'Icf. La volonté politique et les ressources humaines doivent être mobilisées pour atteindre les objectifs assignés », a souligné le ministre Laurent Tchagba. Cet appel fait suite à l'extension accordée par le Comité de pilotage au Secrétariat permanent pour poursuivre les études dans le cadre de la 2e phase de l'initiative. En réponse à cette prolongation, des recommandations ont été formulées pour approfondir les travaux de recherche, consolider les acquis et bien d'autres actions. (Source : fratmat.info)

Mozambique : Secteur bancaire - First Capital Bank et la Sfi concluent un accord de garantie

Le partenariat porte sur la couverture contre des risques de paiement pouvant émaner des transactions commerciales de la banque avec sa clientèle petites et moyennes entreprises. First Capital Bank Moçambique a conclu le lundi 24 juin 2024 un accord de garantie avec la Société financière internationale (SFI). Ce mécanisme soutiendra les opérations commerciales de la banque. Plus concrètement, la garantie offrira une couverture contre des risques de paiement (que ce soit le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque opérationnel et le risque de fraude) sur les transactions commerciales de la clientèle petites et moyennes entreprises (Pme) opérant dans les secteurs du commerce et de l’agriculture. (Source : Ecofin)