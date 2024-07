Soudan: Minawi - Pas de succès d'un processus politique sans l'unité des forces armées

Port-Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi a annoncé que tout processus politique qui n'approuve pas l'unité des forces armées soudanaises ne réussira pas. S'adressant aux figures et aux dignitaires du Darfour samedi soir à à Port-Soudan, il a déclaré que les Soudanais savent que les forces armées sont une institution nationale et qu'il n'y a pas d'autre parti. Il a déclaré que les déviations et les erreurs des politiciens ne nous mènent pas d'égaliser l'institution du peuple soudanais, « ses forces armées », aux milices.

Minawi a expliqué que la Déclaration de Djeddah était raisonnable car elle obligeait les Forces du Soutien Rapide (FSR) à quitter les biens civils, les maisons des citoyens et les institutions publics, et qu'elles devaient désormais les quitter dans toutes les régions du Soudan dans lesquelles elles pénétraient. Minawi a souligné la nécessité pour tous les mercenaires étrangers combattant dans les rangs de la milice de FSR de quitter le Soudan, indiquant que 35 % des membres de ce FSR sont des étrangers de l'opposition tchadienne, appelant les pays voisins qui ont des combattants au Soudan à saisir leurs mercenaires.

Minawi a confirmé l'adhésion du peuple soudanais dans la résistance populaire contre les tentatives du néocolonialisme et du colonialisme à travers l'influence et la polarisation. Il a déclaré que le Darfour fait partie intégrante du Soudan et qu'il a des 'terres fermes' délimitées qui ne peuvent être redessinées. Il a souligné que tous les habitants du Darfour sont unis au peuple soudanais dans l'unification du pays.