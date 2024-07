Afrique: AGOA - Comment l'accès au marché américain a changé le destin de deux soeurs sud-africaines

Deux entrepreneurs s'inspirent de dessins africains traditionnels et de matériaux durables pour en faire un succès international.

Ce qui n'était au départ qu'un passe-temps visant à vendre de l'artisanat sur les marchés locaux, profondément ancré dans la culture sud-africaine, s'est depuis transformé en une entité commerciale internationale pour deux femmes de la région. Il n'a fallu que trois ans aux soeurs Mokone, Morongwe "Mo" (37 ans) et Michelle (34 ans), pour transformer leur entreprise de décoration intérieure en une entreprise commerciale internationale en tirant parti de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA).

L'AGOA permet aux entrepreneurs africains d'accéder au marché américain en franchise de droits. Approuvée par le Congrès américain en mai 2000, la législation visait à améliorer les économies de ces pays d'Afrique subsaharienne, ainsi que les relations économiques entre les États-Unis et les pays participants du continent africain.

Afrique Renouveau s'est entretenu avec les deux soeurs Mokone, bénéficiaires de l'AGOA, pour savoir comment cette initiative a changé leur vie.

Morongwe et Michelle ont grandi à Mabopane, Pretoria. En 2016, elles ont créé leur entreprise "Mo's Crib", qui fabrique des paniers tissés à la main, des sets de table, des plateaux et d'autres accessoires pour la maison, qu'elles vendent sur un marché local. En 2019, elles ont décidé de poursuivre leur activité à plein temps. Depuis, leur entreprise s'est développée et compte actuellement 12 employés à temps plein et 86 employés à temps partiel.

Mo's Crib utilise des motifs traditionnels africains et des matériaux durables pour fabriquer des objets de décoration et des articles ménagers haut de gamme inspirés par la nature. Leurs créations artistiques sont à la fois simples, modernes et sophistiquées, et nombre de leurs produits ont des usages multiples qui privilégient la fonctionnalité.

Des produits écologiques

L'entreprise accorde une grande importance à la durabilité, en mettant l'accent sur la réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets, ainsi que sur l'utilisation de talents et de matériaux locaux pour créer des opportunités d'emploi. Qu'il s'agisse des feuilles de palmier impala d'origine locale ou des matériaux utilisés pour les boîtes d'expédition, les soeurs Mokone promeuvent le développement durable et une société plus verte.

"Notre entreprise est profondément liée à notre éducation en Afrique du Sud, nous nous inspirons de la culture africaine, de la nature et de notre engagement envers la communauté locale", a déclaré Michelle à Afrique Renouveau.

Michelle, qui est également directrice des opérations et de la chaîne d'approvisionnement de Mo's Crib, a ajouté : "Nous avons transformé notre artisanat en entrepreneuriat lorsque nous avons remarqué que nos produits étaient de plus en plus demandés sur les marchés locaux. C'est la passion pour l'art et le désir d'avoir un impact positif qui nous ont propulsés là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons également vu une opportunité dans le commerce de détail, car nous voulions que nos produits soient accessibles, et nous avons donc décidé de nous associer à des détaillants pour augmenter les volumes de vente et vendre en gros.

Les deux soeurs ont quitté leur emploi - Morongwe était spécialiste en ressources humaines et Michelle économiste agricole - pour réaliser leur rêve et elles attribuent toutes deux leur inspiration à leur père, qui était lui-même entrepreneur.

"Notre père était lui-même entrepreneur. Notre volonté de créer une entreprise de ce type avec une empreinte durable découle de notre engagement à créer des produits durables et éthiques. Nous sommes motivés par la possibilité d'offrir des opportunités économiques et éducatives à nos employés, que nous appelons les membres de notre équipe, tout en promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement. Notre engagement en faveur du développement durable et de l'autonomisation des communautés locales a été la force motrice de notre entreprise", a déclaré Michelle.

Michelle explique comment l'entreprise a finalement réussi à percer sur le marché international.

"En 2019, Mo's Crib a fait ses débuts sur les marchés internationaux en France et aux États-Unis. C'était l'occasion pour l'Afrique de présenter ses produits, de promouvoir des pratiques durables et d'ouvrir potentiellement de nouvelles sources de revenus pour le continent. Notre percée démontre que l'Afrique peut contribuer au marché mondial tout en préservant son patrimoine culturel et en promouvant des produits respectueux de l'environnement", a déclaré Michelle.

Et d'ajouter : "Nous nous débrouillons bien sur les marchés locaux, mais nous avons toujours voulu percer sur la scène internationale. L'AGOA nous a fourni cette plate-forme. Aujourd'hui, nous ne vendons plus seulement sur les marchés locaux de Pretoria, de Johannesburg ou de l'Afrique du Sud ; nous sommes littéralement présents aux États-Unis et sur les plates-formes internationales.

Soulignant que grâce à des entreprises locales telles que Mo's Cribs, l'artisanat africain séculaire connaît une nouvelle vie et, ce faisant, préserve son héritage, Mme Michelle invite toutefois les femmes d'affaires à identifier soigneusement les produits qui trouvent un écho sur le marché international.

"Pour bénéficier de l'AGOA, il faut identifier les produits qui sont demandés aux États-Unis et mettre en place des canaux de distribution durables. Ils doivent également s'associer à des transitaires compétents pour maximiser les avantages de l'AGOA", a-t-elle déclaré.

"Depuis 2021, nous avons expédié un total de huit conteneurs vers les États-Unis. Nous sommes en passe d'expédier deux autres conteneurs prochainement. Nous expédions aussi régulièrement un conteneur pour honorer les commandes de notre boutique en ligne, qui sont exécutées par notre entrepôt dans le New Jersey, aux États-Unis.

"Bien que le transport maritime soit relativement coûteux, en particulier pour une petite entreprise qui s'autofinance à 100 %, nous avons bénéficié de l'AGOA grâce à un accès important au marché. Actuellement, les commandes américaines représentent 60 % de notre chiffre d'affaires global", a-t-elle ajouté.

Renouvellement de l'AGOA

Selon le ministre sud-africain du commerce, de l'industrie et de la concurrence, Ebrahim Patel, les États-Unis ont récemment conclu un accord préliminaire de dix ans avec les pays africains afin de prolonger de dix ans leur accès commercial préférentiel, sous réserve de l'approbation du Congrès.

"Nous sommes parvenus à un large accord sur la nécessité de prolonger l'AGOA de dix ans", a déclaré M. Patel lors d'un forum d'affaires qui s'est tenu récemment à Johannesburg. Il a ajouté que les États-Unis et les responsables politiques de plus de 30 pays d'Afrique subsaharienne étaient parvenus à s'entendre pour permettre aux pays africains de continuer à exporter des marchandises vers le marché américain sans payer de droits de douane.

L'Afrique du Sud a accueilli le 20e forum de l'AGOA à Johannesburg en novembre 2023. M. Patel a déclaré que l'Afrique du Sud cherchait à renouveler son adhésion à l'AGOA qui, selon lui, a permis d'améliorer les moyens de subsistance de nombreux entrepreneurs dans le pays.

Le forum a rassemblé plus de 5 000 participants, dont des ministres africains du commerce, des hauts fonctionnaires, la délégation du gouvernement américain dirigée par la représentante américaine au commerce (USTR), l'ambassadrice Katherine Tai, des membres du Congrès américain, le secteur privé, la société civile, des exposants de l'exposition "Made in Africa", des acheteurs et des investisseurs.

"L'AGOA a progressivement aidé l'Afrique du Sud et d'autres pays subsahariens. Elle a joué un rôle essentiel dans la création d'emplois en Afrique du Sud et dans toute la région", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le porte-parole du ministère sud-africain du développement des petites entreprises, Cornelius Monama, a déclaré que l'AGOA offrait une excellente occasion de promouvoir les entrepreneurs émergents et les petites et moyennes entreprises (PME).

Les échanges commerciaux dans le cadre de l'AGOA ont représenté environ 21 % des exportations totales de l'Afrique du Sud vers les États-Unis en 2022. La valeur des exportations sud-africaines vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA a augmenté, passant de 2 milliards de dollars en 2021 à 3 milliards de dollars en 2022", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Morongwe et Michelle s'efforcent de créer davantage d'opportunités et d'avoir un impact significatif sur leur société. Outre la sauvegarde de l'environnement naturel, les soeurs Mokone s'engagent également à renforcer les capacités des membres de leur communauté.

"Nous aimerions étendre notre empreinte au-delà des États-Unis. Nous voulons pénétrer de nouveaux marchés tels que l'Europe et les Émirats arabes unis. Nous prévoyons de créer 20 nouveaux emplois dans les deux ou trois prochaines années", conclut Michelle.