Congo-Kinshasa: Lancement d'une campagne de 15 jours pour la bonne gouvernance

Le réseau Mpo na Congo, en collaboration avec le mouvement Justice en action, a officiellement lancé ce samedi 29 juin à Kinshasa une campagne de quinze jours d'activisme pour sensibiliser sur le bon usage des biens et finances publics.

Selon Emmanuel Mabunguta, membre de ce réseau, cette campagne vise à interpeller les dirigeants congolais et les institutions de la République à plus de responsabilité et à les appeler à mettre fin à la corruption et aux détournements. Le mouvement Justice en action insiste sur l'importance pour les citoyens et les dirigeants congolais de saisir les effets négatifs de ces pratiques sur la vie quotidienne et le développement national.

"La campagne de 15 jours d'activisme pour la sensibilisation sur le bon usage des biens et finances publiques de l'État consiste à demander à la population d'interpeller le nouveau gouvernement sur le respect strict des textes légaux, en particulier concernant les finances publiques et la passation des marchés.", a déclaré Emmanuel Mabunguta.

La campagne cherche également à rappeler aux autorités et institutions du pays l'importance de réduire le train de vie des institutions et d'orienter les ressources de manière efficiente. Ceci afin d'assurer une distribution équitable des ressources du pays. En dernier lieu, elle appelle à la sensibilisation et à l'interpellation de la population sur le respect et la protection des biens et finances de l'État.

"Il est inconcevable que dans un pays comme la RDC, nous constations presque chaque mois des détournements en cascade, des dénonciations de faits de corruption répétés, la surfacturation des projets, et l'occupation illégale des biens immobiliers de l'État par des privés," poursuit Emmanuel Mabunguta.

Cette campagne, qui vise à encourager la transparence dans la gestion des ressources de l'État, se tiendra du 1er au 15 juillet 2024.