Algérie: Plaidoyer pour la collecte et la préservation du patrimoine religieux algérien

BOUIRA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a plaidé samedi à Bouira pour la collecte et la préservation du patrimoine religieux légué depuis des siècles par les savants et les chercheurs algériens.

S'exprimant à l'ouverture du 1er séminaire national intitulé "Les savants de M'Chedallah au service du Coran", organisé à la maison de la culture Ali Zamoum, de la ville de Bouira, le ministre a insisté sur la nécessité d'œuvrer à la transcription du patrimoine religieux via la collecte des manuscrits et autres travaux de recherches menés par les savants algériens, dont ceux de la région de M'Chedallah, à l'image d'Abi El Fadhl.

"Ce que ces savants ont apporté à la religion reste une fierté et un legs pour la région (de M'Chedallah) que nous devrions préserver pour toute la nation", a souligné le ministre.

A ce propos, il a fait savoir que son département dispose de "l'un des rares manuscrits portant sur des réponses de savants de M'Chedallah à des questions liées au Fik'h religieux", rappelant dans ce contexte, la création, à Biskra, d'un Centre de préservation du patrimoine religieux et des manuscrits.

"Le décret a déjà été signé pour la création de ce centre qui va œuvrer à la collecte et à l'écriture de notre patrimoine religieux et de notre histoire", a-t-il dit lors de la rencontre qui a connu la participation de plusieurs enseignants et professeurs, ainsi que du président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid.

%

Au cours du séminaire, qui s'est déroulé en présence de plusieurs chercheurs, enseignants ainsi que des Cheikhs de la région, le ministre a vivement salué les autorités de la wilaya ainsi que les organisateurs de cet événement.

Le ministre, a par la suite, poursuivi sa visite à Bouira, en se rendant dans la Zaouia du Cheikh Bellamouri dans la commune de Hadjra Zerga, située à près de 60 km au sud de la wilaya, où il a inauguré la mosquée "El Sirat El Moustakim".

Dans la ville de Sour El Ghozlane, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la mosquée El Bachir El Ibrahimi à la cité El Falah.

Belmahdi a clôturé sa visite par l'inauguration de la mosquée Omar Ben El Khettab réalisée dans la localité de Bouaiche relevant de la commune de Bechloul.