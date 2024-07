Algérie: BEM - Résultats " très satisfaisants "

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, samedi à Alger, que les résultats de l'examen du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), session 2024, étaient "très satisfaisants".

Présidant les travaux d'une conférence nationale sur la clôture de l'année scolaire 2023-2024 et les préparatifs du secteur en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministre a souligné que les résultats du BEM session 2024, annoncés jeudi, étaient "très satisfaisants", rappelant que "le taux de réussite a atteint 62,85%, soit une augmentation de 11,23% par rapport à l'année dernière".

A l'occasion de cette conférence de trois jours, le ministre a estimé que "l'amélioration enregistrée lors de cette session a été remarquable, aussi bien en termes de quantité qu'en qualité", faisant état de "la réussite avec mention de 263.088 sur 502.521 élèves lauréats, soit 52,35% du nombre total des élèves admis en 1ère année secondaire, tandis que le taux de réussite avec mention l'année dernière était de 44,68% du nombre total".

Après avoir salué les efforts consentis pour mener à bien les examens scolaires nationaux, M. Belaabed a souligné que ces examens "se sont déroulés dans de bonnes conditions, avec une baisse sans précédent de la fraude du fait de la mobilisation de toutes les énergies", en vue de la préservation de la "crédibilité" de ces examens.

%

Le ministre a, par ailleurs, évoqué les préparatifs du secteur en prévision de la prochaine rentrée scolaire, affirmant que "près de 1.700 écoles primaires seront équipées de tablettes numériques", avec "une restructuration des matières et des horaires du premier cycle de l'enseignement, en réduisant le nombre de matières enseignées et en reportant l'enseignement de certaines matières aux deuxième et troisième cycles".

"Les activités mathématiques, sportives et artistiques seront renforcées à travers la mise en place de la nouvelle structuration des matières du cycle primaire", a-t-il souligné, notant que le volume horaire hebdomadaire consacré à ces activités passera de 7% à près 20% du volume horaire global, outre l'augmentation du nombre d'élèves inscrits en préscolaire, pour atteindre les 100%".

Et d'ajouter, "l'introduction de la langue anglaise dans le programme de l'enseignement primaire se poursuivra pour s'étendre aux classes de cinquième (5e) années primaire", soulignant que l'approche de l'examen d'évaluation des acquis s'était avérée "efficace", en témoignent les bons résultats enregistrés chez les élèves de la première année moyenne.

"Plusieurs nouveautés et améliorations marqueront la prochaine rentrée scolaire", ajoute le ministre, dont, "le lancement, pour la première fois de l'histoire du secteur de l'éducation nationale, du projet de l'école internationale algérienne virtuelle, en faveur des enfants de la diaspora, outre le lancement d'une école virtuelle, destinée à la scolarisation des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger, suivant le programme officiel du ministère de l'Education nationale, l'adoption d'une gestion numérique après le parachèvement, fin de cette année scolaire, du processus de numérisation à 100%, et l'adoption d'un nouveau cahier des charges pour agréer les établissements d'éducation et d'enseignement privés.