Algérie: L'élection présidentielle du 7 septembre prochain est 'une étape décisive et importante' (Brixi Gormat)

SIDI BEL-ABBES — Le président du parti Mouvement des jeunes algériens (MJA) Omar Brixi Gormat a souligné, samedi soir à Sidi Bel-Abbès, que l'élection présidentielle du 7 septembre prochain est "une étape décisive et importante", faisant savoir que sa formation politique "a choisi de participer à toutes les échéances électorales nationales et locales dont la présidentielle et de contribuer à son encadrement et à son succès".

Lors d'un meeting au Centre de loisirs scientifiques, il a indiqué que "le Mouvement des jeunes algériens a entamé de larges consultations depuis l'annonce par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de sa décision portant sur la tenue de la présidentielle anticipée, et pour poser les fondements et les critères du candidat à adopter et à soutenir".

Le président du MJA a appelé, les militants de son parti et à travers eux tous les citoyens, "à se mobiliser et à contribuer au succès et à l'encadrement des prochaines élections, avec une affluence civilisée et démocratique sur les urnes pour choisir le candidat pour une Algérie forte, homogène et stable".

Il a aussi mis l'accent sur l'unification des rangs et des efforts dans une action homogène pour face aux défis internes et externes.

Par ailleurs, Omar Brixi Gormat a valorisé la croissance enregistrée par l'économie nationale et les grands projets en cours dans plusieurs secteurs.

Il a aussi salué les efforts de la diplomatie algérienne honorable dans ses démarches internationales et régionales pour un arrêt immédiat et inconditionnel de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et accélérer la reconstruction de ce qui a été détruit par l'occupation brutale et fournir l'aide humanitaire d'urgence à nos frères Palestiniens.