Algérie: Des instructions pour livrer le premier tronçon du projet de modernisation de la RN 06 fin septembre

BORDJ BADJI MOKHTAR — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh a donné, samedi, des instructions aux entreprises en charge de la réalisation du premier tronçon de modernisation du projet de la route nationale RN6 reliant Timiaouine -Bordj Badji Mokhtar - Reggane (140 km) à l'effet d'accélérer la cadence des travaux en vue de sa livraison fin septembre prochain, indique un communiqué du ministère.

Les instructions de M. Rakhroukh ont été données lors de sa visite en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, pour "s'enquérir de la situation du secteur des travaux publics et des infrastructures de base dans cette wilaya qui figure parmi les dix wilayas récemment créées et au regard de son importance et de sa position stratégique en tant que porte de l'Afrique, outre sa grande superficie", a précisé la même source.

"L'Etat s'est engagé à développer le réseau routier entre cette wilaya et les autres wilayas ainsi qu'avec les pays voisins, ce qui permettra de créer un équilibre entre les différentes régions du pays et de renforcer la stabilité", a ajouté le communiqué.

Dans ce cadre, un exposé détaillé a été présenté sur la modernisation de la RN 06 reliant Timiaouine-Bordj Badji Mokhtar-Rggane sur 550 km, les "hautes autorités ayant décidé de la prendre en charge à travers le lancement de grands projets pour la moderniser sur trois tronçons dans le cadre de l'aménagement et du développement des grandes pénétrantes, du nord à l'extrême sud du pays", selon le ministère.

Concernant la modernisation du premier tronçon de la RN 06 reliant Reggane à Bordj Badji Mokhtar (140 km), le ministre a rappelé les entreprises de réalisation de la nécessité de "respecter leurs engagements, d'accélérer la cadence des travaux en renforçant les chantiers avec les moyens humains et matériels et d'intervenir en cas de retard afin de livrer le projet fin septembre 2024".

Pour ce qui est du deuxième tronçon du projet (135 km) reliant Tanezrouft à Adrar, M. Rekhroukh a mis l'accent sur la nécessité de "prendre les mesures nécessaires pour livrer ce tronçon dans les délais impartis conformément aux normes de réalisation, étant l'artère du développement socio-économique de cette région du Sud", qualifiant le projet de "dénominateur commun pour le développement des différents secteurs dans la région".

Le ministre a rappelé également l'importance de respecter les délais de réalisation suivant le programme du troisième tronçon (150 km) reliant Bordj Badji Mokhtar à Timiaouine.

A cette occasion, le ministère a relevé dans son communiqué que la RN6 avait bénéficié, au niveau de plusieurs tronçons, d'opérations de modernisation et de maintenance à travers la réalisation d'une route plus adaptée au trafic routier actuel, notamment aux poids lourds pour renforcer sa viabilité.

Le projet de modernisation de la route intervient "après la promulgation de la décision relative à la classification de la commune frontalière de Timiaouine comme zone franche avec les Etats à profondeur africaine, où le secteur des travaux publics avait entamé la livraison de l'infrastructure afin d'assurer des conditions adéquates au déplacement des personnes et aux échanges commerciaux".

Le ministère a, en outre, affirmé que "la RN 6 dans son tronçon reliant Adrar à Bordj Badji Mokhtar est un axe d'une grande importance sur les plans socioéconomiques, soulignant que cette route "est un dénominateur commun pour le développement des différents secteurs dans la région et la seule liaison entre les wilayas d'Adrar et de Bordj Badji Mokhtar, allant de la wilaya d'Adrar jusqu'aux frontières algéro-maliennes, via les villes de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine, sur une distance globale estimée de 970km".

D'un autre côté, M. Rekhroukh a mis en exergue lors de cette visite "l'importance de la contribution du secteur des travaux publics et les infrastructures de base dans le processus du renforcement du développement socioéconomique de la région, en continuant à œuvrer et à redoubler d'efforts pour la concrétisation des divers projets permettant de rapprocher et de réduire les distances entre les différents territoires de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar et d'Adrar", conclut le communiqué.