Algérie: Béchar - Pour la création d'un Conseil national de la sécurité hydrique

BECHAR — Les participants à un Colloque national sur " l'impact du changement climatique sur la sécurité hydrique et le développement agricole en Algérie", ont plaidé, samedi soir à Béchar, pour la création d'un Conseil national de la sécurité hydrique regroupant l'ensemble des acteurs.

Ils ont aussi souligné, à l'issue des travaux de ce rendez-vous scientifique initié par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), la nécessité de la poursuite des efforts en vue de garantir la gestion durable des ressources hydriques, le développement de l'agriculture et la protection de l'environnement à tous les échelons.

Les participants dont des académiciens et spécialistes, ont recommandé également l'ouverture d'antennes de la banque nationale des semences à travers le pays, en plus de l'organisation d'un recensement général de différentes variétés d'espèces végétales et d'insectes.

De même qu'ils ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'agriculture biologique, la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et le recours à des techniques et applications amis de l'environnement.

En outre, ils ont préconisé l'ouverture de nouvelles spécialités et filières de l'enseignement supérieur liées à l'agriculture intelligente, en sus de l'encouragement et la promotion des startups dans le secteur agricole.

S'agissant de la protection de l'environnement, ils ont appelé au classement du barrage de Djorf Ettorba de Béchar au registre national des zones protégées, ainsi que la mise en place d'un réseau national de communication entre les différents secteurs d'activités doté d'une base de données de recherches scientifiques ayant trait à la sécurité hydrique du pays.

Intervenant à cette occasion, la vice-présidente du CSJ, Meriem Djenadi, a indiqué que cette rencontre a pour objectif de faire prendre conscience aux jeunes de leur rôle et leurs capacités d'agir et de contribuer aux efforts de l'Etat en matière de lutte contre les effets du changement climatique.

De son côté, la présidente de la commission de l'environnement et du développement rural du CSJ, Rofaa Matheri, a mis en avant l'importance du Colloque visant à valoriser et à mettre en exergue les efforts des pouvoirs publics en matière de prise en charge des conséquences du changement climatique sur le pays.

Animé par une pléiade d'experts, d'enseignants-chercheurs et des membres du CSJ issus de plusieurs wilayas, le Colloque national sur "l'impact du changement climatique sur la sécurité hydrique et le développement agricole en Algérie" s'est déroulé en présence des secrétaires généraux des ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, de celui de l'Hydraulique et de l'Agriculture et du Développement rural et des autorités locales.