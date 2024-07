Algérie: Saut d'obstacles - Hamza Meznat s'adjuge le prix une étoile du concours international à Oran

ORAN — Le cavalier algérien Hamza Meznat de la ferme équestre de Ouled Fayet a remporté, samedi soir, le prix une étoile du concours international de saut d'obstacles, disputé trois jours durant au centre équestre "Etrier Oranais" d'Es-Senia (Oran).

Meznat Hamza montant "Izy Gabana" s'est distingué en décrochant la première place avec un sans-faute sur des obstacles de 1,35 mètre, avec un chrono de 37 sec 07/100è., devant le tunisien Ghazi Ellouz, enfourchant "Brasilia de l'Abbaye" avec 43'01 sec et l'algérien Bentabet Hassen du club équestre "El Moughit" d'Oran, montant "Bimbo des forêts" avec un temps de 43,77 sec.

Cette épreuve reine a été disputée en deux manches, avec la participation de 47 cavaliers et cavalières du 1er et 2ème degrés et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme.

Le public était nombreux à suivre les différentes épreuves, surtout le large tour du prix une étoile, qui a tenu toutes ses promesses offrant un beau spectacle.

Neuf épreuves se sont déroulées, lors de cette manifestation équestre, en Small tour, Medium tour et large tour, qui ont été jugés d'un niveau technique "appréciable", selon les spécialistes présents à Oran.

Cet événement sportif équestre de deux trois jours, organisé par la Fédération équestre algérienne sous le haut patronage du wali d'Oran, en collaboration avec le club hippique "Etrier Oranais", dans le cadre des festivités du 62è anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et de la jeunesse, a regroupé 170 cavaliers et cavalières dont 23 cavaliers tunisiens et 147 cavaliers et cavalières de divers clubs du pays.

Les lauréats ont reçu des trophées et des médailles, lors de la cérémonie de clôture, en présence du Consul général de la Turquie à Oran, les membres de la Fédération équestre algérienne et d'anciens cavaliers et férus de l'art équestre.

Le deuxième concours international une étoile de saut d'obstacles aura lieu du 4 au 6 juillet prochain au centre équestre du Haras Elégance de Sidi Rached, dans la wilaya de Tipaza, ainsi que le festival national d'équitation traditionnelle (fantasia), programmé le 6 juillet à l'hippodrome du Caroubier d'Alger, avec 300 chevaux de 29 ligues de wilayas, à l'occasion des festivités de la célébration du 62è anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et de la jeunesse.