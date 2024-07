Algérie: Présidentielle 7 septembre - Appel à oeuvrer à la réussite de l'échéance

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a appelé, dimanche à Alger, à œuvrer à la réussite de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain pour "consolider l'édifice démocratique que le peuple algérien est bien déterminé à renforcer".

Présidant la cérémonie de clôture de la session parlementaire ordinaire de l'APN 2023-2024, M. Boughali a appelé tout un chacun à "œuvrer à la réussite de la prochaine élection, qui consolidera l'édifice démocratique que le peuple algérien est bien déterminé à renforcer" dans le cadre de la cohésion nationale et d'un front intérieur fort.

Il a également appelé le peuple à "exercer son droit légitime lors de la plus importante échéance nationale pour consolider le processus démocratique à travers un choix libre et souverain, et ce, à une étape importante de la vie de notre nation, qui a choisi la voie démocratique pour conforter ses fondements et consacrer la culture de l'Etat des institutions, dans le respect de la Constitution et des lois" de la République.

Le président de la chambre basse du Parlement a en outre insisté sur la nécessité de saisir cette opportunité permettant au peuple d'exercer son droit à travers un scrutin libre et transparent en vue de "parachever le processus d'édification de l'Algérie dans le cadre de la démocratie véritable".

"Ce droit sera exercé dans le climat de sécurité et de stabilité dont jouit notre pays grâce à la cohésion de la société et à la synergie entre les différentes institutions", a-t-il assuré.

Il a, par ailleurs, souligné que l'APN "s'est employée à accompagner le processus de parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, grâce à des efforts soutenus qui ont permis la concrétisation d'importantes réalisations".

Présentant le bilan de la session parlementaire écoulée, M. Boughali a précisé qu'elle avait été marquée par "le vote de 13 projets de loi, l'organisation de 12 Journées parlementaires, le débat de la Déclaration de politique générale du Gouvernement, la tenue de 15 séances consacrées à 404 questions orales, dont 331 ont reçu des réponses, 2.031 questions écrites et l'organisation de 46 missions d'information".

Sur un autre plan, le président de l'APN a affirmé que l'Armée nationale populaire (ANP) "a été à la hauteur des défis en préservant l'unité nationale et en contribuant à la quiétude et à la sérénité des citoyens, et ce, au moment où l'Algérie a réuni les conditions du décollage escompté et ouvert les portes de l'investissement hors hydrocarbures".