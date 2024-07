Algérie: La société civile appelée à se mobiliser pour promouvoir la culture électorale

BLIDA — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Nourredine Benbraham a affirmé, samedi à Blida, que "la société civile est appelée à se mobiliser pour conscientiser les citoyens et promouvoir la culture électorale au sein de toutes les catégories de la société".

Présidant une rencontre régionale de proximité sous le thème "citoyenneté efficace, société active", "consacrer la culture électorale", M. Benbraham a indiqué que " le pays se prépare à une échéance importante dans son processus démocratique, ce qui requiert de la société civile d'assumer pleinement son rôle pour sa réussite".

L'intervenant a souligné que la société civile qui est, selon lui, une force de "représentation sociétale importante pour cerner les besoins des citoyens", est appelée à se mobiliser pour conscientiser les citoyens et sensibiliser à la promotion et à consécration des valeurs démocratiques et de la culture électorale.

Il a ajouté que la réalisation d'une vision globale pour la construction d'une société civile libre, forte et cohérente, repose sur la participation des citoyens à la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques pour renforcer la capacité de la société à relever les défis actuels.

Dans ce cadre, l'ONSC a organisé, samedi, au stade du chahid "Hamoud Daidi" au centre-ville de Blida, une rencontre régionale en présence de quelque 1.200 participants représentant des associations de la société civile des wilayas d'Alger, Blida, Ain Defla, Tipaza, Chlef, Djelfa, Médéa et Tissemsilt.

Cette rencontre régionale a été ponctuée par l'organisation d'ateliers interactifs ayant abordé plusieurs axes, à l'instar du rôle de la société civile dans la promotion de la citoyenneté active, les jeunes et la participation politique, l'information et la communication sociétale, et la promotion des prestations sanitaires et la protection des enfants et des adolescents.

M. Benbraham a, par ailleurs, fait savoir que l'ONSC a décidé de donner le coup d'envoi des festivités célébrant le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, depuis l'extrême sud et de toutes les régions frontalières.