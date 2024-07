Algérie: La DNSR lance une campagne de prévention contre les accidents de la circulation

ALGER — La Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) lance à partir du 1er juillet une campagne de prévention contre les accidents de la circulation, a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué.

La campagne qui coïncide avec l'ouverture de la saison estivale et les vacances, se poursuivra jusqu'au 31 août et verra la participation de la Gendarmerie nationale (GN), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de la Protection civile (DGPC), la Société civile et la société NAFTAL, a précisé la même source.

"Cet évènement qui intervient à une période où le trafic routier est plus dense, marqué par une augmentation des pertes humaines à cause des accidents de la circulation, verra l'organisation de plusieurs activités de sensibilisation de proximité, notamment au niveau des stations-services relevant de la société NAFTAL, et ce au profit des conducteurs et des passagers en vue de les informer sur les bonnes pratiques à adopter sur la route".

Le lancement officiel de cette campagne se fera au niveau de la station-service Sidi-El-Kebir située au nord de Meftah (Blida), à partir de 9h30, indique le communiqué.

En marge de cette campagne, il sera procédé à la signature d'un accord de partenariat entre la DNSR et Naftal en vertu duquel cette dernière s'engage a apporter un plein appui à toutes les initiatives de la Délégation afin de réduire le nombre d'accidents et de victimes, notamment au niveau des axes où les accidents de la routes sont plus fréquents.

Le nombre d'accidents de la route enregistrés durant l'été 2023 a atteint 6.506 accidents, causant la mort à 1.085 personnes et des blessures à 9.379 blessés autres, a rappelé la DNSR dans son communiqué, en soulignant, à cet égard, la nécessité de conjuguer les efforts et d'intensifier l'action préventive pour protéger les usagers de la route des risques d'accidents.