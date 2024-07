Algérie: Appel à une participation massive à la prochaine élection présidentielle

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a appelé, dimanche à Alger, le peuple algérien à participer massivement à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain et à exprimer sa voix librement et en toute démocratie.

Présidant la cérémonie de clôture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation 2023-2024, M. Goudjil a précisé que "l'Algérie vit une étape cruciale à quelques encablures d'une élection présidentielle décisive qui sera l'occasion d'incarner la pratique démocratique", appelant le peuple algérien à "se diriger massivement aux urnes pour exprimer sa voix librement et en toute démocratie".

Ce rendez-vous électoral est "l'occasion de rappeler les réalisations concrétisées depuis l'élection de Monsieur Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République", a-t-il dit, estimant qu'une participation massive du peuple à ce scrutin "adressera un message fort à l'étranger".

Parmi ces réalisations, le président du Conseil de la nation a cité "les grands pas franchis par l'Algérie dans divers domaines, la préservation de ses principes constitutionnels, sa voix portée haut dans les fora internationaux et le respect qu'elle a su imposer dans le concert des nations".

Il a aussi évoqué "ses succès diplomatiques à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la défense des causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne".

A ce propos, M. Goudjil a estimé que la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste contre la Palestine "s'apparente à celle endurée par l'Algérie, pendant la colonisation de peuplement française, d'où sa défense du droit des peuples à la liberté et à l'indépendance et sa position contre les tentatives de spoliation de leurs terres, comme c'est le cas en Palestine et au Sahara occidental".

Après avoir rappelé les efforts consentis par l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), dans la défense de la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, et sa forte cohésion avec le peuple, le président du Conseil de la nation a affirmé que "les Algériens sont fiers du niveau de professionnalisme et de la place prestigieuse qu'occupe l'ANP parmi les armées dans le monde".

M. Goudjil a, par ailleurs, mis en garde contre les tentatives des ennemis de l'Algérie visant à lui porter atteinte, appelant à "la vigilance et à l'unité des rangs pour les contrer".