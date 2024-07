Algérie: Oran - La coordination des efforts de la jeunesse active à travers les wilaya bénéfique aux jeunes

ORAN — Les participants à une conférence régionale de la jeunesse active des wilayas de l'Ouest du pays, organisée dimanche à Oran par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont appelé à renforcer les mécanismes de coordination entre la jeunesse active au niveau des wilayas au service des jeunes et pour renforcer leur présence à tous les niveaux.

Le vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse Anis Ailoul a appelé, à cette occasion, à " la mise en place de mécanismes au niveau des wilayas comprenant des membres du CSJ, des représentants d'instances, d'organisations juvéniles et les jeunes non structurés, en vue de réunir leurs efforts et les unifier au service de cette importante catégorie de la société".

M. Ailoul a souligné, lors de cette rencontre, qui a vu la présence de 400 jeunes de 13 wilayas, "l'importance de la coopération entre pôles juvéniles au niveau des wilayas, en vue de mettre en place des programmes pratiques pouvant concrétiser les espoirs portés par la jeunesse dans la réalité par la participation effective dans la décision politique via leur participation aux élections à tous les niveaux et le choix du meilleur candidat pour réaliser leurs aspirations sociales, économiques et politiques".

Wafaa Benahmed, membre du CSJ de la wilaya d'Oran, a insisté pour sa part sur "la nécessité de la coopération entre les membres du CSJ au niveau de leurs wilayas avec les représentants d'instances et organisations juvéniles locales, ainsi que les jeunes non structurés au service de leurs pairs au niveau des wilayas et œuvrer à bénéficier de mécanismes et de structures mis en place par l'Etat pour leur promotion".

La même intervenante a salué "les réformes importantes lancées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des jeunes, le respect de ses engagements électoraux, à leur tête le soutien des startups, l'auto-entreprenariat et le renforcement de l'entreprenariat, outre l'allocation chômage et l'exemption des jeunes du service national".

M. Nadhir Rafsi, membre du Conseil supérieur de la jeunesse a indiqué que la coopération des membres du même Conseil avec les responsables des associations et organismes de jeunesse a permis le succès de nombreuses initiatives lancées par le Conseil supérieur de la jeunesse, notamment le programme "Allons-y jeunesse", organisé au cours de la deuxième moitié du mois de juin pour inciter les jeunes et les encourager à s'inscrire sur les listes électorales, qui a reçu une réponse positive de la part d'un large éventail de jeunes, reflétant la prise de conscience croissante de cette frange sociale de l'importance de son rôle social et politique.

Les jeunes participants à cette conférence régionale de la jeunesse active des wilayas de l'Ouest du pays ont débattu, à travers des ateliers réunissant des représentants de chaque wilaya, des moyens susceptibles de la coopération entre eux au niveau de leurs wilayas à l'exécution de différents programmes, avec en premier lieu la sensibilisation des jeunes à l'importance de participer à l'élection présidentielle, prévue le 7 septembre prochain.