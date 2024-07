Algérie: Coupe d'Algérie 2024 MCA-CRB- Le choc des titans pour une finale inédite

ALGER — Le MC Alger et le CR Belouizdad se croiseront, pour la première fois de l'histoire, en finale de la 57e Coupe d'Algérie de football, où chaque équipe visera le sacre vendredi au stade olympique 5-Juillet d'Alger (17h00), pour succéder dans le palmarès de l'épreuve à l'ASO Chlef.

Si le MCA, sacré champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire vise le doublé, le Chabab espère sauver sa saison en remportant l'épreuve populaire, lui qui a perdu son titre de Ligue 1 après quatre saisons d'hégémonie.

Le Mouloudia et le Chabab partiront ainsi à chances égales, eux qui vont animer respectivement la 10e et 13e finale.

Les deux clubs algérois, considérés comme des spécialistes de "Dame Coupe", ont des atouts à faire valoir, vu la qualité de leurs effectifs et un banc de touche bien garni.

Le CRB qui a crevé l'écran sur le plan local en remportant les quatre derniers titres de Ligue 1, aura à coeur de réussir la dernière marche pour non seulement s'offrir le champion, mais également éviter la crise d'une saison blanche.

Qui accrochera la 9e étoile ?

Avec 8 trophées chacun, en compagnie de l'ES Sétif et l'USM Alger, le MCA et le CRB se battront pour l'autre enjeu de taille qui deviendra le maître absolu de la compétition et détenteur du record des trophées avec 9 coupes.

%

Si le dernier trophée du Chabab remonte à 2019, aux dépens de la JSM Béjaia (2-0), la traversée du désert du "Doyen" en Coupe d'Algérie n'a que trop duré, puisque sa dernière consécration était en 2016 face au NA Husseïn-Dey (1-0).

Le vainqueur de la 57e finale, aura l'occasion de s'emparer de la tête du classement des clubs sacrés depuis l'indépendance, avec 9 trophées, d'où l'importance cruciale de ce rendez-vous qui va plonger la capitale dans l'euphorique, soit à Bab El-Oued ou bien à Belouizdad.

Le parcours des deux équipes aura été semé d'embûches, avant d'atteindre le dernier stade de l'épreuve.

Le CRB a entamé sa campagne à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (2-0), avant de s'offrir l'AS Khroub (Ligue 2) au tour suivant (2-1).

Les coéquipiers de l'international Chouaïb Keddad se sont qualifiés pour les quarts de finale et en demi-finales, en battant les nouveaux promus en Ligue 1, respectivement l'Olympique Akbou (2-0) et l'ES Mostaganem (3-3, aux t.a.b : 4-2).

Le club phare de Laâquiba s'est qualifié pour la finale, en écartant son voisin l'USM Alger (0-0, aux t.a.b : 3-1).

A l'instar du CRB, le Mouloudia a débuté la compétition en déplacement sur le terrain du NRB Teleghma (Ligue 2) 2-0, avant d'aller à Blida pour éliminer le CR Zaouia (inter-régions), au stade Mustapha-Tchaker (4-1).

Les choses sérieuses ont commencé pour les joueurs d'Amir Beaumelle dès les 1/8es de finale avec un voyage à Khenchela pour affronter l'USMK.

Les "Vert et Rouge" l'ont emporté (2-1), donnant ainsi rendez-vous au WA Tlemcen (Ligue 2) en quarts de finale.

Dans le stade du 5 juillet et devant plus de 60.000 supporters, le MCA a sué pour écarter les Tlemcéniens qui n'ont pas démérité (2-0), dans un match dirigé par Ghada Mehat, devenue la première femme à arbitrer à ce niveau.

En demi-finale disputée au stade Miloud-Hadefi d'Oran, le champion d'Algérie en titre a dû attendre la prolongation pour valider son ticket pour la finale, aux dépens du CS Constantine (2-1, a.p).

Cette finale constitue "la belle", puisque en championnat, les deux clubs se sont neutralisés dans les deux manches (0-0).

Les joueurs des deux équipes sont conscients de l'enjeu et ne veulent pas décevoir leurs galeries qui vont certainement créer une ambiance des grands jours au temple olympique, lequel sera colorié à cette occasion en vert et rouge d'un côté et en rouge et blanc de l'autre.

Le parcours du MCA et du CRB

Parcours du MC Alger et du CR Belouizdad depuis les 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football, dont la finale est prévue entre les deux équipes le vendredi 5 juillet au stade du 5-Juillet d'Alger (17h00):

1/32 de finale :

2 février 2023 : NRB Teleghma - MC Alger 0-2

5 mars 2023 : JS Kabylie - CR Belouizdad 0-2

1/16 de finale :

9 mars 2023 : CR Zaouia - MC Alger 1-4

9 mars 2023 : CR Belouizdad - AS Khroub 2-1

1/8 de finale :

29 mars 2023 : CR Belouizdad - Olympique Akbou 2-0

30 mars 2023 : USM Khenchela - MC Alger 1-2

1/4 de finale :

12 avril 2023 : CR Belouizdad - ES Mostaganem 3-3 (le CRB aux t.a.b : 4-2)

14 avril 2023 : WA Tlemcen - MC Alger 0-2

1/2 finales :

23 avril 2023 : MC Alger - CS Constantine 2-1 a.p

24 avril 2023 : CR Belouizdad - USM Alger 0-0 (le CRB aux t.a.b : 3-1).