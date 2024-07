Algérie: Conférence régionale de l'Est - Nécessité de consolider la conscience politique chez les jeunes

CONSTANTINE — Les participants à la conférence régionale des acteurs de la jeunesse dans les wilayas de l'Est du pays, organisée dimanche à Constantine par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont souligné " l'importance de la poursuite des efforts de consolidation de la conscience politique chez la catégorie des jeunes ".

"Cette démarche permettra d'inciter cette catégorie à une participation efficace à la vie politique depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'exercice du droit constitutionnel de vote et à la candidature", ont indiqué les intervenants durant la rencontre qui a regroupé à la salle Ahmed-Bey (Zenith) plus de 250 jeunes de 13 wilayas sous le thème "la participation, notre opportunité".

L'accent a été également porté sur la grande importance nationale de faire acquérir aux jeunes la qualité d'électeur fixée par l'ordonnance 21-01 portant régime électoral leur permettant de participer à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain outre l'appui au développement local et national et la contribution à l'élaboration de la politique générale du pays.

Dans le même contexte, ils ont recommandé le nécessité d'entreprendre un "travail pour le recouvrement de la confiance des jeunes dans le processus politique et électoral, notamment par leur rapprochement des autorités locales et leur association à l'élaboration et l'évaluation des programmes de développement outre leur sensibilisation à leurs droits et devoirs pour exercer pleinement leur citoyenneté".

A ce propos, le président de la commission de la solidarité, de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux au CSJ, Chahine Mezli, a indiqué que "dans le cadre de la stratégie de l'Etat d'autonomisation politique des jeunes qui est l'un des principaux objectifs du CSJ, il a été procédé dernièrement au lancement de la campagne Haya chabab de diffusion de la conscience politique chez les jeunes pour les inciter à s'inscrire aux listes électorales, renforcer parmi eux les valeurs citoyennes par l'action et la communication de proximité".

L'intervenant a aussi fait état de la programmation d'un travail de proximité intensif par les membres du CSJ à travers le territoire national outre la diffusion de multiples vidéos conçues par des jeunes axées sur la prise de conscience politique et la consolidation des valeurs de citoyenneté et d'appartenance.

La conférence a donné lieu à des séances de travail et de coordination avec des exposés sur la participation réelle des jeunes dans la vie politique locale et sur les mécanismes de mise en œuvre et d'évaluation de l'initiative "Haya Chabab" à travers les wilayas de l'Est du pays afin d'élaborer une feuille de route pour les prochaines actions du CSJ.

Cette conférence régionale a connu la participation de plus de 250 jeunes hommes et jeunes filles de 13 wilayas de l'Est représentant le CSJ, des étudiants membres d'organisations estudiantines et clubs universitaires, des créateurs de contenu, des jeunes bénévoles et des stagiaires des établissements de formation et d'enseignement professionnels.