Angola: La ministre d'État met en évidence l'engagement de l'Église dans la promotion de la paix

Longonjo — La ministre d'État chargée du secteur social, Dalva Ringote, a souligné, samedi, le rôle crucial des églises dans la promotion continue de la paix et la mise en oeuvre de programmes de restauration des valeurs morales.

La ministre s'exprimait lors des célébrations du centenaire de l'Église Adventiste du Septième Jour, organisé à la Mission Bongo, dans la commune de Lepi, municipalité de Longonjo, dans province de Huambo. A l'occasion, elle a salué l'attitude des institutions religieuses qui, sans relâche, se concentrent sur la recherche incessante de l'harmonie sociale, basée sur le respect de la laïcité de l'État, pour la construction d'une société juste et démocratique.

Dalva Ringote a considéré la participation de toutes les forces vives de la société comme fondamentale dans la construction de la dignité humaine, afin qu'avec les institutions de l'État, il soit possible d'ouvrir de nouveaux défis pour le développement durable. Pour cela, elle a déclaré que l'Église devrait s'engager dans la promotion des valeurs morales, pour lutter contre le vandalisme des biens publics, le travail des enfants, le harcèlement et le viol des mineurs, ainsi que tous les actes agressifs contre les femmes.

Elle a encouragé la construction d'une matrice comportementale qui défend les principes humains, pour prévenir les pertes des investissements suite à la destruction des biens publics, en plus de décourager d'autres comportements antisociaux à tous les niveaux. La ministre d'État a applaudi l'engagement social de l'Église Adventiste du Septième jour, lui demandant de continuer à promouvoir des valeurs éthiques et morales, afin qu'il y ait une plus grande implication des communautés dans la défense de la dignité humaine et la préservation de la paix.

Elle a réaffirmé la bonne entente entre l'État et les églises chrétiennes légalisées, avant tout dans la promotion de la solidarité sociale et du respect des différences religieuses, en mettant l'accent sur la promotion du bien-être des communautés. Selon la dirigeante, l'engagement conjoint dans la mise en oeuvre de programmes liés à l'éducation, à la santé, à la protection sociale de base, à la réduction de la vulnérabilité des communautés et à l'accompagnement des citoyens en conflit avec la loi est remarquable.

La célébration du centenaire a été marquée par un culte d'action de grâce, qui a rassemblé près de 10 mille fidèles.

Il sied de rappeler que le premier contact du mouvement adventiste du septième jour en Angola a été établi en 1922, par le pasteur William Harry Anderson, de nationalité américaine, qui, accompagné du révérend James Delmar Baker, a obtenu, le 27 avril 1924, l'autorisation officielle d'établir la Mission Bongo, dans la province de Huambo, qui fonctionnait à travers l'Union angolaise. À l'époque, elle était composée des champs missionnaires de Benguela, Bié, Cabinda, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Huíla, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico, Namibe et Zaire.

Reconnue par l'État angolais par le décret exécutif nº 9/87 du 24 janvier, l'Église adventiste du septième jour compte actuellement 4 626 temples, avec un total de 2 600 000 croyants, assurés spirituellement par 436 pasteurs. L'Église compte 58 établissements d'enseignement, dont 40 au niveau primaire, 13 au niveau secondaire et cinq au deuxième cycle, et elle est en train d'oeuvrer pour construire un campus universitaire à la Mission Bongo, en vue de devenir une référence nationale dans le domaine de la formation des cadres.