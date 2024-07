Afrique: La première Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement aura lieu à Brazza du 02 au 05 juillet 2024

Nicaise Moulombi, acteur de la société civile gabonaise et expert dans les questions environnementales, prendra part à la première Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (CIAR) qui se tiendra du 02 au 05 juillet 2024, à Brazzaville, en République du Congo, précisément au Centre International des Conférences de Kintélé. Elle est placée sous le Haut patronage du Président de la République du Congo, Chef de l'État, Denis Sassou N'guesso.

Plusieurs acteurs et experts de l'environnement sont attendus, dont le Gabonais Nicaise Moulombi, Président Exécutif du Réseau des Organisations de la Société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC ),agence d'exécution de la commission Économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

L'objectif principal de la Conférence est la définition d'une stratégie visant l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des activités d'afforestation et de reboisement en vue d'accroitre la capacité de séquestration de carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est aussi, préserver les habitats et la biodiversité, soutenir et/ou maximiser la production des biens et services fournis par les forêts.

La ministre de l'Économie forestière de la République du Congo reste persuadée que l'arbre c'est donc la vie et les plantations forestières, notre avenir. "Nous sommes tous convaincus que les forêts et les arbres constituent notre rempart pour la lutte contre la pauvreté, le déclin de la biodiversité et le changement climatique. L'arbre c'est donc la vie et les plantations forestières, notre avenir" soutient Rosalie Matondo, ministre de l'Économie forestière de la République du Congo. "Venons prendre ensemble cet engagement pour une Décennie mondiale de l'Afforestation et du Reboisement de sauver notre planète" lance t-elle.

Acteur de la société civile gabonaise et expert dans le domaine de l'environnement, Nicaise Moulombi, président de Croissance Saine Environnement dit être fier d'être invité à cette grande rencontre parrainée par le Président de la République, Chef de l'État, Denis Sassou-N'guesso."Je suis honoré d'être invité à ce grand rendez-vous de Brazaville. Comme le souligne si bien madame la ministre, il faudrait que nous allons prendre ensemble cet engagement pour une Décennie mondiale de l'Afforestation et du Reboisement de sauver notre planète.

Plusieurs hautes autorités sont attendues à cette rencontre. Les feux de projecteurs environnementaux seront braqués sur Brazzaville, capitale de la République du Congo.