Ile Maurice: Des chaises crient au secours

Justice ne rime pas avec confort.

L'état désolant des chaises à la New Court House, au rez-de-chaussée, est déploré par ceux qui fréquentent ce bâtiment qui abrite la Bail and Remand Court, les cours de district de Port-Louis, la cour intermédiaire avec la division civile et criminelle, la Financial Division Court et la cour industrielle.

«Cela fait plus d'un mois que ces chaises ont été endommagées. Du coup, sans pouvoir nous asseoir en attendant les procès auxquels nous devons nous présenter, nous nous retrouvons dans l'obligation de rester debout pendant des heures», déplore un plaignant qui doit faire des allers-retours devant cette instance judiciaire à cause d'un litige. Un avocat dont le client devait attendre pendant la pause déjeuner pour pouvoir s'acquitter d'une caution est d'avis qu'un budget doit être dédié à l'amélioration de ces infras- tructures. «Pendant l'attente avant de régler le montant de sa caution, il a dû rester debout jusqu'à 13 heures, et cela n'est pas évident.»

«Ces chaises cassées détonnent. Ça fait moche! D'ailleurs, parfois, des juges internationaux viennent visiter la New Court House lorsqu'ils sont en vacances à Maurice et ils voient ça. Cela provoque en outre des attentes prolongées debout, l'inconfort, la fatigue accrue et des difficultés pour les personnes âgées ou à mobilité réduite», déplore une usagère, dépitée.