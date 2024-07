Ile Maurice: Élections françaises - Aux urnes citoyens

Les Français résidant à Maurice, ainsi que les Mauriciens possédant la binationalité, ont été invités à voter dans le cadre des législatives 2024 par voie électronique du 25 au 27 juin.

Ce dimanche, ils pourront également voter physiquement en se rendant au Lycée des Mascareignes, transformé en centre de vote, de 8 heures à 18 heures. Pour accéder au bureau de vote, il est nécessaire de présenter un document d'identité tel qu'un passeport français valide ou périmé, une carte nationale d'identité française valide ou périmée, ou une carte consulaire en cours de validité.

Rappelons que le président français, Emmanuel Macron, a annoncé le 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale, entraînant ainsi de nouvelles élections législatives. Les dates du premier et du second tour ont été fixées respectivement au 30 juin et au 7 juillet 2024. Les députés sont élus au suffrage universel direct selon un scrutin majoritaire à deux tours par circonscription. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés et au moins 25 % du nombre des électeurs inscrits.

En cas d'absence d'élection dès le premier tour, un second tour est prévu le 7 juillet. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 12,5 % du nombre d'électeurs inscrits peuvent se présenter au second tour. Le candidat avec le plus grand nombre de voix est élu. Les premières estimations des résultats du premier tour seront disponibles à partir de 20 heures, ce soir.

Il est à noter que les prévisions indiquent une participation en très forte hausse par rapport aux législatives de 2022, avec une possible participation dépassant les deux tiers des inscrits. Cette augmentation est attribuée à l'importance historique de ces élections, non alignées cette fois avec le scrutin présidentiel depuis 1997. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, a identifié deux dynamiques principales parmi les électeurs : une dynamique d'espérance à gauche et une mobilisation liée à la politisation négative, marquée par la crainte chez une partie de l'électorat envers le Rassemblement national, qui est bien parti pour obtenir la majorité, et La France insoumise.

Des signes de la forte mobilisation attendue sont déjà visibles, notamment avec un nombre record de procurations dépassant les 2 millions et un vote en ligne ayant atteint la barre 410 000 hier contre 250 000 en 2022.