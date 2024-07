Maroc: Mawazine 2024 - Calvin Harris signe le clap de fin du festival sur la scène OLM-Souissi

Rabat — Le célèbre DJ, compositeur et producteur de musique britannique Calvin Harris a clôturé samedi soir à Rabat, la 19ème édition du festival Mawazine-rythmes du monde sur la scène OLM-Souissi.

Précédé par le DJ et remixeur américain MK, qui a ouvert le concert, Calvin Harris a transformé les platines en un véritable instrument de création musicale, orchestrant un spectacle qui allie musique électronique, jeux de lumière et effets pyrotechniques.

Connu pour ses collaborations avec les plus grands noms de l'industrie musicale tels que Rihanna, Katy Perry, Pharrell Williams ou encore Kylie Minogue, ce virtuose de l'Électro dance music (EDM) a fait de ce moment une véritable célébration universelle de la musique.

Calvin Harris a joué un set comprenant ses plus grands hits et collaborations, notamment "We Found Love", "Summer", "How Deep Is Your Love", "Feels", ainsi que son tube emblématique "This is What You Came For", devenu un succès planétaire. Ce clap de fin, orchestré par Calvin Harris, surnommé par ses fans le roi de l'EDM, a été bien plus qu'un concert mais plutôt un vibrant hommage à la puissance fédératrice de la musique, démontrant sa capacité à transcender les frontières culturelles et linguistiques.

Cet artiste hors pair, qui a plus de 35 milliards de flux audio et vidéo combinés au cours de sa carrière, a remporté un certain nombre de prix et de nominations de musique, dont 14 nominations aux MTV VMA et 2 victoires, 5 nominations aux Grammy Awards et une victoire aux Grammy Awards en 2013. Pour sa part, MK est considéré comme l'une des premières superstars de la dance music, dont l'héritage est estimé à plus de 2 milliards de streams mondiaux.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine Rythmes du monde (21-29 juin), était placée sous le signe de "La diversité et de la fête". Le festival est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.