Ile Maurice: La magistrate Shavina Jugnauth acquitte le fils du gérant de l'hôtel Pakistan

C'est un jugement d'acquittement qui a été prononcé le mercredi 26 juin sur Javed Abdool Gafoor, fils du propriétaire de l'hôtel Pakistan, qui était accusé d'avoir agressé un officier du National Security Service (NSS) en août 2019 à la rue Desforges.

Il avait retenu les services de Mes Hisham Oozeer, Nadeem Hyderkhan et Shakeel Mohamed. Pour rappel, la présumée agression avait eu lieu tout près du bureau de Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste, où il est reproché à l'accusé d'avoir injurié et blessé l'officier du NSS, qui serait en train de surveiller les va-et-vient au bureau de l'ancien Premier ministre. Arrêté, Javed Gafoor avait par la suite été transporté à une clinique après avoir eu un malaise et avait eu les pieds et les mains menottés.

En cour, la magistrate Shavina Jugnauth de la cour de district de Port-Louis a pris en compte le témoignage de l'inspecteur Chummun. Ce dernier avait en effet donné les instructions à son équipe de visionner les images de CCTV obtenues au Khadafi Square à Plaine-Verte. Il avait dans cette foulée confirmé en cour que les images ne démontrent aucun acte d'agression.

Son témoignage fait suite après qu'un officier responsable de la salle de visionnage avait donné la même version des faits en précisant que les images révèlent simplement qu'une discussion entre les deux protagonistes a eu lieu le jour de l'incident.

Les images de CCTV avaient aussi révélé le plaignant, qui se trouvait sur sa moto et qui dit avoir été agressé au visage, portait tout le long de l'incident allégué son casque. Un autre officier de la police avait indiqué en cour que l'officier de la police se trouvait tout près de la Desforges Book Shop, à Plaine-Verte. Avec vue directe sur la maison du Dr Navin Ramgoolam.

Si l'officier du NSS, en l'occurrence le constable Gopee, avait allégué avoir subi un coup de poing au visage, il a cependant brillé par son absence en cour pour venir témoigner alors que l'audition des témoins s'est faite en 17 occasions en cour. Fait qui a été mentionné dans le jugement de la magistrate Jugnauth.

Très critique envers les enquêteurs, qui n'ont pas mené une investigation, dit la magistrate, correctement, des lacunes ont été déplorées. «Toutes les images du CCTV n'ont pas été sécurisées par la police, » dit-elle qui soulève la question entourant la déposition du plaignant qui avait plutôt saisi le Central Criminal Investigation Department (CCID) au lieu d'aller directement au poste de police de Plaine-Verte pour porter plainte.

Poursuivi, Javed Abdool Gafoor avait dès le début nié avoir agressé l'officier de police et avait soutenu qu'il parlait simplement au policier. Il avait raconté dans sa version des faits à la police que le jour de l'incident, il venait de quitter son lieu de travail lorsqu'il a vu un homme en civil. «Il se trouvait 5 à 7 mètres de distance», avait-il déclaré. Le trentenaire avait même montré l'endroit exact où, dit-il, l'officier du NSS le photographiait avec son portable avant de porter plainte, lui aussi contre l'officier du NSS pour 'breach of privacy'. Or, la magistrate note qu'aucune enquête n'a été faite quant à la déposition faite par Javed Gafoor. Pour ces raisons, Javed Gafoor a été acquitté.