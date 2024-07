Sénégal: Bambilor - L'école Maman Coumba honore ses meilleurs élèves

Bambilor — L'établissement scolaire Maman Coumba de Bambilor a récompensé, samedi, ses meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024 en présence des parents, des notables et de responsables de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam.

"On est ici pour récompenser les meilleurs élèves de l'établissement et c'est une occasion pour reconnaître et célébrer les efforts et les talents de nos enfants", a déclaré Maimouna Ba, la présidente de l'association des parents d'élèves.

Elle a annoncé que 400 élèves ont reçu des cadeaux, attestations, encouragements et tableaux d'honneur. Les cinq premiers de chaque classe ont été récompensés.

L'établissement, selon ses dirigeants, a su au fil des années se classer parmi les meilleures écoles de la zone de Bambilor.

"Cette école est devenue la meilleure école de Bambilor et elle incarne le sérieux et obtient de bons résultats aux examens, en alternant 100% et plus de 95% au CFEE depuis sa création et 81% au BFEM en 2022 et 100% en 2023", a souligné Ousmane Niassy, directeur des cours privés Maman Coumba et fondateur de l'établissement.

Il a aussi ajouté que l'école avait remporté en 2021-2022 et en 2022-2023 les jeux "Gestu" (génie en herbe) de la localité et qu'elle a été finaliste en 2024.

La cérémonie s'est déroulée en présence de notables et de responsables de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam.