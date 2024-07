Cote d'Ivoire: Journées de la fonction publique - Bilan satisfaisant pour cette 4e édition

Les lampions se sont éteints sur la 4e édition des Journées de la fonction publique le jeudi 27 juin 2024, dans la salle Lougah François du Palais de la culture. Ce, en présence de la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto.

Débutées le 24 juin sur le thème : « Performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration », les Journées de la Fonction publique ont pris fin le jeudi 27 juin 2024, sous le sceau de la satisfaction.

Les Jfp 2024 ont battu littéralement tous les records en termes de nombre d'activités traditionnelles et ont mobilisé 20 895 fonctionnaires et agents de l'Etat à Abidjan, et dans les 10 régions retenues pour l'édition 2024.

Durant les quatre jours de cette édition, ce sont plusieurs activités menées. A savoir, un tournoi de maracana inter-ministères et des activités ludiques ; une conférence inaugurale ; 4 panels de hauts niveaux ; une table ronde des femmes ; 2 grandes cérémonies de décoration ; 1 tombola scindée en deux catégories dont une pour les fonctionnaires et l'autre pour les non-fonctionnaires ; diverses activités scientifiques, sportives, ludiques...

Toute chose qui a réjoui le directeur de la fonction publique, Soro Gninagafol. Selon lui, ces journées ont été des moments de partage. Des activités scientifique et sportive qui ont renforcé l'esprit de confiance. Les Jfp 2024 ont été une réussite de toutes les Jfp organisées, s'est félicité Soro Gninagafol.

%

La ministre Anne Désirée Ouloto à son tour, s'est dit très fière de la montée en puissance desdites journées. Ajoutant que les thématiques abordées sont d'une importance capitale. Car elles s'inscrivent dans la dynamique du Chef de l'Etat.

« Toutes ces initiatives visent à renforcer la qualité du service public par l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'Etat », a fait savoir la ministre d'Etat. Ajoutant que les Journées de la fonction publique en Côte d'Ivoire ont été le reflet de notre détermination collective à faire évoluer notre administration vers plus d'efficacité.

Aux fonctionnaires, elle a fait savoir que leur dévouement, expertise, engagement et sens de la responsabilité sont la pierre angulaire de l'ambition du gouvernement de bâtir un service public performant, moderne et à l'écoute des besoins de nos concitoyens.

« Appropriez-vous les conclusions de ces journées et appliquez-les au quotidien pour faire du service public un bien immatériel pour l'épanouissement de nos concitoyens », a invité Anne Désirée Ouloto.